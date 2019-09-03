Озеро без воды, каток и кафе: в мэрии задумались о перестройке Заельцовского парка

Архитекторы предлагают поставить на главной площади парка навесы для еды и отдыха в любую погоду

Власти Новосибирска задумали преобразить Заельцовский парк: архитекторы предлагают разместить там сухое озеро, трассу для скандинавской ходьбы и велопарковку на 50 мест.

Сегодня, 3 сентября, дизайн-проект благоустройства Заельцовского парка появился на муниципальном портале в разделе «Зелёный Новосибирск». Городские власти предлагают новосибирцам принять участие в его обсуждении.

«Этот проект мы должны реализовывать в 2021 году, поэтому как раз у нас есть время для того, чтобы обсудить и довести его до полного совершенства», — пояснила корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.



В описании к проекту говорится, что концепцию развития Заельцовского парка придумал авторский коллектив из Новосибирского госуниверситета архитектуры, дизайна и искусств, а доработкой дизайн-проекта занималась команда архитекторов из мастерской «Адаптик-А».

Архитекторы предлагают оборудовать в парке площадку для дрессировки собак, памп-трек для катания на велосипедах, скейтбордах и роликах, поляну для пикников с гамаками. Также, согласно дизайн-проекту, в парке появятся комната матери и ребёнка, зона навесов для тихого отдыха, увеличится количество фонарей, туалетов, спортивных, детских и универсальных площадок, скамеек и урн, в том числе для владельцев собак.

С двух сторон парка появятся входные группы Фото: green.novo-sibirsk.ru

Прогулочные маршруты станут более разнообразными. Велосипедисты смогут кататься по специальной дорожке, которую проложат вдоль главной аллеи. Также в парке появятся трасса для скандинавской ходьбы и экотропа, вдоль которой будут размещены таблички с названиями растений Фото: green.novo-sibirsk.ru

Чтобы разделить потоки прохожих, на главной аллее выделят заасфальтированную полосу. При этом основная полоса для пешеходов будет сделана из тротуарной плитки

Фото: green.novo-sibirsk.ru

При оформлении игровых зон архитекторы предлагают использовать натуральные материалы Фото: green.novo-sibirsk.ru

Возле главной аллеи парка архитекторы предлагают высадить черёмуху, козью иву, амурский виноград, рододендрон даурский и оборудовать велопарковку на 50 мест. На столбах освещения разместят камеры видеонаблюдения, а вместо одной сцены в парке станет две.

Также, согласно дизайн-проекту, парк станет более удобным для инвалидов, например для них оборудуют специальные туалеты, площадки для игр и занятий спортом.

На главной площади парка разместятся зоны для еды и навесы для отдыха в любую погоду, а зимой архитекторы предлагают заливать в этом месте каток Фото: green.novo-sibirsk.ru

На памп-треке взрослые и дети смогут кататься на скейтбордах, самокатах и велосипедах

Фото: green.novo-sibirsk.ru

На заасфальтированной площадке поставят сцену для концертов и киносеансов, разместят танцплощадку и модульную трибуну Фото: green.novo-sibirsk.ru

Чтобы разнообразить ландшафт, архитекторы предлагают создать в парке «сухое озеро», то есть углубление, наполненное камнями с добавлением различных декоративных растений. А вокруг него поставят беседки Фото: green.novo-sibirsk.ru

Неподалёку от «сухого озера» разместится детская площадка с различными рельефами Фото: green.novo-sibirsk.ru

Естественную экосистему парка при этом планируют сохранить.



Нравятся ли вам эскизы с преобразованиями Заельцовского парка?