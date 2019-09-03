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Город

Озеро без воды, каток и кафе: в мэрии задумались о перестройке Заельцовского парка

Архитекторы придумали, как сделать парк лучше — в нём появятся танцплощадка и велопарковка

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Архитекторы предлагают поставить на главной площади парка навесы для еды и отдыха в любую погоду

Фото: green.novo-sibirsk.ru

Власти Новосибирска задумали преобразить Заельцовский парк: архитекторы предлагают разместить там сухое озеро, трассу для скандинавской ходьбы и велопарковку на 50 мест.

Сегодня, 3 сентября, дизайн-проект благоустройства Заельцовского парка появился на муниципальном портале в разделе «Зелёный Новосибирск». Городские власти предлагают новосибирцам принять участие в его обсуждении.

«Этот проект мы должны реализовывать в 2021 году, поэтому как раз у нас есть время для того, чтобы обсудить и довести его до полного совершенства», — пояснила корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

В описании к проекту говорится, что концепцию развития Заельцовского парка придумал авторский коллектив из Новосибирского госуниверситета архитектуры, дизайна и искусств, а доработкой дизайн-проекта занималась команда архитекторов из мастерской «Адаптик-А».

Архитекторы предлагают оборудовать в парке площадку для дрессировки собак, памп-трек для катания на велосипедах, скейтбордах и роликах, поляну для пикников с гамаками. Также, согласно дизайн-проекту, в парке появятся комната матери и ребёнка, зона навесов для тихого отдыха, увеличится количество фонарей, туалетов, спортивных, детских и универсальных площадок, скамеек и урн, в том числе для владельцев собак.

С двух сторон парка появятся входные группы

С двух сторон парка появятся входные группы

Прогулочные маршруты станут более разнообразными. Велосипедисты смогут кататься по специальной дорожке, которую проложат вдоль главной аллеи. Также в парке появятся трасса для скандинавской ходьбы и экотропа, вдоль которой будут размещены таблички с названиями растений

Прогулочные маршруты станут более разнообразными. Велосипедисты смогут кататься по специальной дорожке, которую проложат вдоль главной аллеи. Также в парке появятся трасса для скандинавской ходьбы и экотропа, вдоль которой будут размещены таблички с названиями растений

Чтобы разделить потоки прохожих, на главной аллее выделят заасфальтированную полосу. При этом основная полоса для пешеходов будет сделана из тротуарной плитки<br>

Чтобы разделить потоки прохожих, на главной аллее выделят заасфальтированную полосу. При этом основная полоса для пешеходов будет сделана из тротуарной плитки

При оформлении игровых зон архитекторы предлагают использовать натуральные материалы

При оформлении игровых зон архитекторы предлагают использовать натуральные материалы

Возле главной аллеи парка архитекторы предлагают высадить черёмуху, козью иву, амурский виноград, рододендрон даурский и оборудовать велопарковку на 50 мест. На столбах освещения разместят камеры видеонаблюдения, а вместо одной сцены в парке станет две.

Также, согласно дизайн-проекту, парк станет более удобным для инвалидов, например для них оборудуют специальные туалеты, площадки для игр и занятий спортом.

На главной площади парка разместятся зоны для еды и навесы для отдыха в любую погоду, а зимой архитекторы предлагают заливать в этом месте каток

На главной площади парка разместятся зоны для еды и навесы для отдыха в любую погоду, а зимой архитекторы предлагают заливать в этом месте каток

На памп-треке взрослые и дети смогут кататься на&nbsp;скейтбордах, самокатах и велосипедах<br>

На памп-треке взрослые и дети смогут кататься на скейтбордах, самокатах и велосипедах

На заасфальтированной площадке поставят сцену для концертов и киносеансов, разместят танцплощадку и модульную трибуну

На заасфальтированной площадке поставят сцену для концертов и киносеансов, разместят танцплощадку и модульную трибуну

Чтобы разнообразить ландшафт, архитекторы предлагают создать в парке «сухое озеро», то есть углубление, наполненное камнями с добавлением различных декоративных растений. А вокруг него поставят беседки

Чтобы разнообразить ландшафт, архитекторы предлагают создать в парке «сухое озеро», то есть углубление, наполненное камнями с добавлением различных декоративных растений. А вокруг него поставят беседки

Неподалёку от «сухого озера» разместится детская площадка с различными рельефами&nbsp;

Неподалёку от «сухого озера» разместится детская площадка с различными рельефами 

Естественную экосистему парка при этом планируют сохранить.

Нравятся ли вам эскизы с преобразованиями Заельцовского парка? 

    В течение недели, с 3 по 10 сентября, городские власти будут принимать предложения, комментарии и замечания по проекту — их можно, например, прислать по электронной почте depculture54@gmail.com. Открытое обсуждение проекта пройдёт 10 сентября в 18:00 в молодёжном центре «Альтаир» (Романова, 23).

    А в Центральном парке уже этой осенью откроют красивый фонтан с подсветкой — сейчас там идут пусконаладочные работы.

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    Заельцовский парк

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      КОММЕНТАРИИ (89)

      Фото пользователя
      3 сен 2019 в 17:27

      Госпожа Терешкова уже поучаствовала в благоустройстве Михайловской набережной...
      Самая дешёвая тротуарная плитка, загубленные валютные яблони Рудольф, замершая "кинетическая" скульптура, безграмотно спроектированные узкие велодорожки, ...
      Может, оставить в покое и без того хороший Заельцовский парк?

      3 сен 2019 в 17:22

      Видимо земля в парке кому-то приглянулась. Сейчас мэрия под таким красивым предлогом быстренько провернёт свои грязные махинации...

      Фото пользователя
      3 сен 2019 в 17:18

      Может, не надо там ничего трогать?
      Сквер славы уже весь разворошили, хотя там всё было и так отлично...