Озеро без воды, каток и кафе: в мэрии задумались о перестройке Заельцовского парка

Архитекторы предлагают поставить на главной площади парка навесы для еды и отдыха в любую погоду
Фото: green.novo-sibirsk.ru
Власти Новосибирска задумали преобразить Заельцовский парк: архитекторы предлагают разместить там сухое озеро, трассу для скандинавской ходьбы и велопарковку на 50 мест.
Сегодня, 3 сентября, дизайн-проект благоустройства Заельцовского парка появился на муниципальном портале в разделе «Зелёный Новосибирск». Городские власти предлагают новосибирцам принять участие в его обсуждении.
«Этот проект мы должны реализовывать в 2021 году, поэтому как раз у нас есть время для того, чтобы обсудить и довести его до полного совершенства», — пояснила корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
В описании к проекту говорится, что концепцию развития Заельцовского парка придумал авторский коллектив из Новосибирского госуниверситета архитектуры, дизайна и искусств, а доработкой дизайн-проекта занималась команда архитекторов из мастерской «Адаптик-А».
Архитекторы предлагают оборудовать в парке площадку для дрессировки собак, памп-трек для катания на велосипедах, скейтбордах и роликах, поляну для пикников с гамаками. Также, согласно дизайн-проекту, в парке появятся комната матери и ребёнка, зона навесов для тихого отдыха, увеличится количество фонарей, туалетов, спортивных, детских и универсальных площадок, скамеек и урн, в том числе для владельцев собак.
Возле главной аллеи парка архитекторы предлагают высадить черёмуху, козью иву, амурский виноград, рододендрон даурский и оборудовать велопарковку на 50 мест. На столбах освещения разместят камеры видеонаблюдения, а вместо одной сцены в парке станет две.
Также, согласно дизайн-проекту, парк станет более удобным для инвалидов, например для них оборудуют специальные туалеты, площадки для игр и занятий спортом.
Естественную экосистему парка при этом планируют сохранить.
Нравятся ли вам эскизы с преобразованиями Заельцовского парка?
В течение недели, с 3 по 10 сентября, городские власти будут принимать предложения, комментарии и замечания по проекту — их можно, например, прислать по электронной почте depculture54@gmail.com. Открытое обсуждение проекта пройдёт 10 сентября в 18:00 в молодёжном центре «Альтаир» (Романова, 23).
А в Центральном парке уже этой осенью откроют красивый фонтан с подсветкой — сейчас там идут пусконаладочные работы.