Видео: под Новосибирском появился серийный вор с зелёным ведром на голове

В небольшом ТЦ в посёлке Мошково под Новосибирском случилась третья кража за месяц — двое молодых людей украли одежду и мобильные телефоны почти на полмиллиона рублей. При этом во время одной из краж вор надел на голову зелёное ведро. «В течение, получается, месяца происходит уже третья кража в данном магазине. <...> Где с ведром на голове [грабят] — это магазин одежды. Следующий был магазин сотовых телефонов, ИП там находится, также проникли через верх. Небольшая была сумма ограбления — тысяч 50. <...> И в 19:15 вечера залезли в магазин "Ноу-Хау"», — рассказала корреспонденту НГС читательница Елена (имя героини публикации изменено по её просьбе), которая предоставила редакции НГС видео с камер наблюдения в ТЦ на улице Советской, 19.

На записях видно, что двое воров никуда не спешат — почти полтора часа один из них выбирает телефоны и аксессуары к ним, а также берёт SIM-карты. Одну из них, по словам Елены, позже активировали.

Видео: читательница НГС

«Взял трубочку молодой человек: "Я купил эту SIM-карту в переходе на Маркса в воскресенье без паспорта, без ничего, там, где павильон" <...> Мы передали эту информацию [в полицию] относительно того, что обнаружилась одна SIM-карта, по которой можно через биллинговую систему обнаружить движение этого человека — на что услышали ответ: "Ну заблокируйте её". Нас это немножко повергло в шок. Такое бездействие со стороны правоохранительных органов», — добавила Елена. В итоге из последнего магазина, по словам Елены, украли 37 телефонов примерно на 360 тысяч рублей, во втором магазине ущерб меньше — около 50 тысяч рублей. Информации об ущербе в отделе с одеждой пока нет. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что полиция в конце августа получала три заявления по поводу краж из торгового центра в Мошково.