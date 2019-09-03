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Криминал

Видео: под Новосибирском появился серийный вор с зелёным ведром на голове

Из магазина в пригороде вор и его напарник украли одежду и мобильные телефоны почти на полмиллиона

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При одном из ограблений сибиряк надел на голову зелёное ведро

Фото: читательница НГС

В небольшом ТЦ в посёлке Мошково под Новосибирском случилась третья кража за месяц — двое молодых людей украли одежду и мобильные телефоны почти на полмиллиона рублей. При этом во время одной из краж вор надел на голову зелёное ведро.

«В течение, получается, месяца происходит уже третья кража в данном магазине. <...> Где с ведром на голове [грабят] — это магазин одежды. Следующий был магазин сотовых телефонов, ИП там находится, также проникли через верх. Небольшая была сумма ограбления — тысяч 50. <...> И в 19:15 вечера залезли в магазин "Ноу-Хау"», — рассказала корреспонденту НГС читательница Елена (имя героини публикации изменено по её просьбе), которая предоставила редакции НГС видео с камер наблюдения в ТЦ на улице Советской, 19. 

На записях видно, что двое воров никуда не спешат — почти полтора часа один из них выбирает телефоны и аксессуары к ним, а также берёт SIM-карты. Одну из них, по словам Елены, позже активировали.

Видео: читательница НГС

«Взял трубочку молодой человек: "Я купил эту SIM-карту в переходе на Маркса в воскресенье без паспорта, без ничего, там, где павильон" <...> Мы передали эту информацию [в полицию] относительно того, что обнаружилась одна SIM-карта, по которой можно через биллинговую систему обнаружить движение этого человека — на что услышали ответ: "Ну заблокируйте её". Нас это немножко повергло в шок. Такое бездействие со стороны правоохранительных органов», — добавила Елена.

В итоге из последнего магазина, по словам Елены, украли 37 телефонов примерно на 360 тысяч рублей, во втором магазине ущерб меньше — около 50 тысяч рублей. Информации об ущербе в отделе с одеждой пока нет.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что полиция в конце августа получала три заявления по поводу краж из торгового центра в Мошково.

«В настоящее время у сотрудников полиции имеется информация о предполагаемых подозреваемых. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению их местонахождения и задержанию», — рассказали корреспонденту НГС в ведомстве.

В Новосибирске больше месяца ищут мошенников, которые украли у 85-летней женщины 41 тысячу рублей под предлогом «переписи перед обменом денег». Также сейчас разыскивается подозреваемый в ограблении ювелирного магазина.

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    КОММЕНТАРИИ (34)

    ...
    3 сен 2019 в 17:11

    На следующую кражу пусть идут с красным ведром.Так они запутают полицию.

    3 сен 2019 в 17:21

    Не мешайте полиции заниматься важными делами - поисками участников несанкционированных митингов. Лезете тут со своей ерундой!

    Фото пользователя
    3 сен 2019 в 17:17

    "Ну заблокируйте её"
    А также сами поймайте и приведите нам в отделение :)