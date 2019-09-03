«После родов начались приступы»: врачи спасли молодую маму с жуткими болями в животе

Евгения Кривова пережила операцию практически сразу после родов — но теперь она идёт на поправку

Хирурги новосибирской «Клиники НИИТО» избавили 30-летнюю Евгению Кривову, только родившую сына, от серьёзной патологии — болезнь грозила повредить печень. Молодая мать рассказала НГС, почему не обратила внимание на болезнь во время беременности.

До родов жительница Новосибирска Евгения Кривова делала несколько УЗИ, которые показали, что у неё «отключен» желчный пузырь — боли при этом не было. Также она чувствовала изжогу, но списала этот факт на типичные ощущения во время беременности.

«А потом я родила ребёнка, всё нормально. Но спустя месяц начались приступы (сильные боли в животе. — Прим. ред.), думала, всякое бывает. Но спустя неделю муж увидел, что глаза пожелтели. Я испугалась, давай анализы быстрее сдавать», — рассказала Евгения Кривова.



Очередное УЗИ показало, что желчный пузырь будто бы в порядке, но боли и желтуха не проходили, и молодая мать обратилась к хирургу. На МРТ стало видно, что камни забили уже желчный проток и пациентке срочно нужна была операция.



До родов она чувствовала изжогу, но списала её на обычное проявление беременности Фото: Мария Морсина / НГС

Как объяснил НГС врач-хирург отделения хирургии, урологии и гинекологии клиники НИИТО Михаил Черкасов, ситуация, когда камни находятся не только в желчном пузыре, но и попадают в общий желчный проток, грозит серьёзными осложнениями, появляется желтуха — и без срочной операции обойтись нельзя. Врачи клиники собрали консилиум и отказались от проведения открытой операции, а также от эндоскопического вмешательства, когда с помощью зонда врачи-эндоскописты проводят «эвакуацию» камней из желчного протока. Во-первых, как отмечает Черкасов, это сопряжено с немалым количеством осложнений, во-вторых, как правило, за один раз не удаётся убрать все камни. К тому же всё равно потом необходимо убирать желчный пузырь. Это бы затянулось по времени и несло значительные риски для молодой матери.

«Мы приняли решение о лапароскопической операции — с удалением камней именно лапароскопическим путём. То есть мы убрали желчный пузырь, и с помощью специального рентгеновского оборудования, в режиме онлайн могли контролировать камни в протоках и не без труда доставали их специальной петлёй либо вымывали камни из протока. Постоянный рентгеновский контроль позволил нам убедиться в конечном итоге, что все камни удалены», — объяснил хирург.

Операция прошла 23 августа — она была довольно продолжительной, но врачам удалось за один этап убрать все камни и удалить желчный пузырь.

Евгения Кривова провела в реанимации 2 часа, а к полноценной жизни вернулась через три дня — сейчас пациентка идёт на поправку. Кроме того, врачи разрешили ей продолжать кормить сына самостоятельно — если операция была бы открытой, вероятно, матери запретили бы грудное вскармливание.



Открытая операция была бы гораздо травматичнее для молодой матери, объяснил хирург Фото: Мария Морсина / НГС

По словам Михаила Черкасова, беременность могла спровоцировать развитие желчекаменной болезни — из-за изменения пищевых привычек и гормонального фона. Но пациентке «повезло», что хирургическое вмешательство провели уже после родов, ведь на операции во время беременности ей как минимум не стали бы делать рентген.

