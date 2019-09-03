«После родов начались приступы»: врачи спасли молодую маму с жуткими болями в животе

Евгения Кривова пережила операцию практически сразу после родов — но теперь она идёт на поправку
Фото: Мария Морсина / НГС
Хирурги новосибирской «Клиники НИИТО» избавили 30-летнюю Евгению Кривову, только родившую сына, от серьёзной патологии — болезнь грозила повредить печень. Молодая мать рассказала НГС, почему не обратила внимание на болезнь во время беременности.
До родов жительница Новосибирска Евгения Кривова делала несколько УЗИ, которые показали, что у неё «отключен» желчный пузырь — боли при этом не было. Также она чувствовала изжогу, но списала этот факт на типичные ощущения во время беременности.
«А потом я родила ребёнка, всё нормально. Но спустя месяц начались приступы (сильные боли в животе. — Прим. ред.), думала, всякое бывает. Но спустя неделю муж увидел, что глаза пожелтели. Я испугалась, давай анализы быстрее сдавать», — рассказала Евгения Кривова.
Очередное УЗИ показало, что желчный пузырь будто бы в порядке, но боли и желтуха не проходили, и молодая мать обратилась к хирургу. На МРТ стало видно, что камни забили уже желчный проток и пациентке срочно нужна была операция.
Как объяснил НГС врач-хирург отделения хирургии, урологии и гинекологии клиники НИИТО Михаил Черкасов, ситуация, когда камни находятся не только в желчном пузыре, но и попадают в общий желчный проток, грозит серьёзными осложнениями, появляется желтуха — и без срочной операции обойтись нельзя.
Врачи клиники собрали консилиум и отказались от проведения открытой операции, а также от эндоскопического вмешательства, когда с помощью зонда врачи-эндоскописты проводят «эвакуацию» камней из желчного протока. Во-первых, как отмечает Черкасов, это сопряжено с немалым количеством осложнений, во-вторых, как правило, за один раз не удаётся убрать все камни. К тому же всё равно потом необходимо убирать желчный пузырь. Это бы затянулось по времени и несло значительные риски для молодой матери.
«Мы приняли решение о лапароскопической операции — с удалением камней именно лапароскопическим путём. То есть мы убрали желчный пузырь, и с помощью специального рентгеновского оборудования, в режиме онлайн могли контролировать камни в протоках и не без труда доставали их специальной петлёй либо вымывали камни из протока. Постоянный рентгеновский контроль позволил нам убедиться в конечном итоге, что все камни удалены», — объяснил хирург.
Операция прошла 23 августа — она была довольно продолжительной, но врачам удалось за один этап убрать все камни и удалить желчный пузырь.
Евгения Кривова провела в реанимации 2 часа, а к полноценной жизни вернулась через три дня — сейчас пациентка идёт на поправку. Кроме того, врачи разрешили ей продолжать кормить сына самостоятельно — если операция была бы открытой, вероятно, матери запретили бы грудное вскармливание.
По словам Михаила Черкасова, беременность могла спровоцировать развитие желчекаменной болезни — из-за изменения пищевых привычек и гормонального фона. Но пациентке «повезло», что хирургическое вмешательство провели уже после родов, ведь на операции во время беременности ей как минимум не стали бы делать рентген.
Хирург отметил, что подобные операции могут делать, к примеру, в Новосибирской областной больнице — во всяком случае, это позволяет уровень оснащённости. Но с другой стороны не факт, что пациентка дождалась бы именно такой операции в государственном учреждении буквально через несколько дней после обращения. Михаил Черкасов добавил, что клиника НИИТО ожидает государственного квотирования таких операций — тогда для пациентов они станут бесплатными.
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