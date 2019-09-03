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Образование

Во дворе НГТУ установят боевой бомбардировщик

На территории вуза появится памятник Су-24

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Согласно эскизу, самолёт установят между первым и третьим корпусами НГТУ

Фото: Юрий Лобанов

На территории Новосибирского государственного технического университета появится новый памятник — за главным корпусом вуза установят самолёт Су-24.

Информацию об этом корреспонденту НГС сообщил пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.

«Под памятник уже очищена площадка и делаются газоны. Он будет установлен между первым и третьим корпусами. Сейчас идёт процесс согласования передачи самолёта с НАПО им. Чкалова, потому что он стоял на вооружении. Нужно решить ещё много вопросов, разоружить самолёт и согласовать передачу. В создании самолёта участвовали в прошлом сотрудники НГТУ, поэтому эта машина нам близка, самолёт нам родной», — рассказал Юрий Лобанов.

По его словам, новый арт-объект может появиться на территории вуза уже к середине мая 2020 года.


Справка: Су-24 — советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днём и ночью.

21 августа в Новосибирский государственный технический университет привезли два разобранных бомбардировщика Ту-2 — один из них восстановят до лётного состояния. 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    ,,,...
    3 сен 2019 в 16:11

    и рядом бюст Путина надо установить ;)