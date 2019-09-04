В правительстве подтвердили отставку министра культуры Игоря Решетникова

«Решетников Игорь Николаевич распоряжением губернатора Новосибирской области освобожден от замещаемой государственной должности Новосибирской области министра культуры Новосибирской области в связи с прекращением полномочий по собственному желанию, его последний рабочий день был 3 сентября 2019 года, — сообщил НГС руководитель департамента информационной политики губернатора Сергей Нешумов. — Исполнение обязанностей министра культуры Новосибирской области с 4 сентября 2019 года возложено на Зимнякова Юрия Васильевича, заместителя министра культуры Новосибирской области».

Игорю Решетникову 54 года. Он окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище с присвоением квалификации «офицер с высшим военно-политическим образованием, учитель истории и обществоведения». Также прошел профессиональную переподготовку в институте при НГУ по специальности «Социальная психология». После службы в Вооруженных силах работал в исполнительном комитете Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 6 лет занимал должность заместителя министра культуры Новосибирской области. Пост министра культуры области занимал с 2016 года. Женат, имеет сына и дочь.



В прошлом году Решетников оказался в центре скандала, когда труппа новосибирского театра «Глобус» обвинила чиновника в том, что на место директора театра он решил назначить экс-депутата областного Заксобрания и бывшего кандидата в мэры Новосибирска Виктора Старкова.