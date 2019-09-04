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Политика

В правительстве подтвердили отставку министра культуры Игоря Решетникова

Министр культуры покинул пост по собственному желанию

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Министр культуры Игорь Решетников работал в должности больше 3 лет  

Фото: nso.ru

Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников покинул свой пост.

«Решетников Игорь Николаевич распоряжением губернатора Новосибирской области освобожден от замещаемой государственной должности Новосибирской области министра культуры Новосибирской области в связи с прекращением полномочий по собственному желанию, его последний рабочий день был 3 сентября 2019 года, — сообщил НГС руководитель департамента информационной политики губернатора Сергей Нешумов. — Исполнение обязанностей министра культуры Новосибирской области с 4 сентября 2019 года возложено на Зимнякова Юрия Васильевича, заместителя министра культуры Новосибирской области».

Игорю Решетникову 54 года. Он окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище с присвоением квалификации «офицер с высшим военно-политическим образованием, учитель истории и обществоведения». Также прошел профессиональную переподготовку в институте при НГУ по специальности «Социальная психология». После службы в Вооруженных силах работал в исполнительном комитете Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 6 лет занимал должность заместителя министра культуры Новосибирской области. Пост министра культуры области занимал с 2016 года. Женат, имеет сына и дочь.

В прошлом году Решетников оказался в центре скандала, когда труппа новосибирского театра «Глобус» обвинила чиновника в том, что на место директора театра он решил назначить экс-депутата областного Заксобрания и бывшего кандидата в мэры Новосибирска Виктора Старкова. 

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    КОММЕНТАРИИ (35)

    Коля
    4 сен 2019 в 12:22

    Так какая культурка может быть, если кехман до сих пор топчет один из театров города. Это не культурка, это распил бюджета.

    Фото пользователя
    4 сен 2019 в 12:39

    Т.е. у нас военные настолько многогранны, что и культурой могут рулить?пысы. никогда не любил замполитов

    Честный
    4 сен 2019 в 12:28

    Даешь обратно Васю!!! ))) или как я познакомился с бывшим министром культуры) сижу я значит в филармонии Каца на первом ряду, и тут рядом со мной подсаживают какого-то мужика, ну тут разговорились, мужик оказывается знает что за коллективы сейчас выйдут, откуда они, рассказал как готовились к этому выступлению, причем рассказывал увлеченно и тут бац объявляют "На сцену приглашается министр культуры ..." и тут этот мужик встает и идет на сцену) у меня чуть глаз не задергался) подумал вот же простой мужик, непринужденно все рассказывал) в общем побольше бы таких)