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Происшествия

Под Новосибирском пропал школьник в сером костюме

Дмитрий Горячев пропал в понедельник, 2 сентября

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По словам волонтёров, никаких предпосылок для побега у школьника не было

Фото: архив НГС, vk.com / dpso_mayak

В посёлке Мошково под Новосибирском пропал 11-летний Дмитрий Горячев — он ушёл из дома 2 сентября, с тех пор о школьнике ничего не известно.

О пропаже мальчика сообщили волонтёры во вторник, 3 сентября.

«Нам известно, что родители в районе 13:00 уехали из дома и вернулись в 18:00. По возвращении домой мальчика дома не оказалось. Никаких ссор, со слов родителей, у них не было. Никаких оснований для побега тоже. Выезда пока не будет, будем ждать поступления свидетельств», — рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.

Согласно информации в ориентировке, рост пропавшего Дмитрия Горячева составляет 120 см, у него среднее телосложение. У пропавшего коротко стриженые светлые волосы, голубые глаза. В день исчезновения школьник был одет в серый спортивный костюм, синюю футболку, тёмные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 (с мобильного 020) или на номер поискового отряда «Маяк» 8 951 393–09–11.

Недавно новосибирские волонтёры также искали девушку, которая ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    ***
    3 сен 2019 в 13:54

    Они точно возрастом не ошиблись? 120 см и 11 лет.

    Фото пользователя
    3 сен 2019 в 13:49

    Симпатичный школьник. Надо искать!