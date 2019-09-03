Под Новосибирском пропал школьник в сером костюме

В посёлке Мошково под Новосибирском пропал 11-летний Дмитрий Горячев — он ушёл из дома 2 сентября, с тех пор о школьнике ничего не известно.



О пропаже мальчика сообщили волонтёры во вторник, 3 сентября.



«Нам известно, что родители в районе 13:00 уехали из дома и вернулись в 18:00. По возвращении домой мальчика дома не оказалось. Никаких ссор, со слов родителей, у них не было. Никаких оснований для побега тоже. Выезда пока не будет, будем ждать поступления свидетельств», — рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.



Согласно информации в ориентировке, рост пропавшего Дмитрия Горячева составляет 120 см, у него среднее телосложение. У пропавшего коротко стриженые светлые волосы, голубые глаза. В день исчезновения школьник был одет в серый спортивный костюм, синюю футболку, тёмные кроссовки.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 (с мобильного 020) или на номер поискового отряда «Маяк» 8 951 393–09–11.



Недавно новосибирские волонтёры также искали девушку, которая ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины.

