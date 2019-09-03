Приедут на удобных креслах: МВД купит 4 автобуса для сотни полицейских

Полиция купит новые вместительные автобусы с комфортными сиденьями
Фото: Стас Соколов / НГС
Сибирское управление снабжения МВД, которое работает в Новосибирске, купит 4 автобуса. В каждом из них может ездить по 41 полицейскому.
Информация о закупке появилась на сайте zakupki.gov.ru. Закупку проводит Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД. Согласно тексту документа, на новые автобусы планируют потратить до 16,4 миллиона рублей. Каждый обойдётся полиции в 4,1 миллиона рублей.
В тексте отмечается, что в каждом будет не менее 26 сидячих мест, а общая вместительность не превысит 41 пассажира. В графе «Оборудование» отмечается, что пассажирские сиденья должны быть повышенной комфортности и иметь ремни безопасности. Судя по описанию характеристик кузова автобуса, это будут ПАЗы.
Корреспондент НГС направил запрос в Сибирское управление материально-технического снабжения МВД с просьбой прокомментировать, для каких целей будут использовать заказанные автобусы. Ответ на момент публикации ещё не поступил.
В конце августа полиция также решила купить 7 автомобилей Hyundai Solaris или их аналогов за 5,7 миллиона рублей — в машинах должно быть устройство вызова экстренных оперативных служб и подогрев передних сидений.
А в июне этого года Генпрокуратура по СФО уже проводила торги на покупку представительского автомобиля за 2,5 миллиона. Тогда в ведомстве пояснили, что машину хотят купить для развозки корреспонденции.