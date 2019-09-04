Тучи сгущаются: в Новосибирске задержится пасмурная и холодная погода

Также сегодня в отдельных районах города пройдут небольшие дожди, грозы при этом маловероятны. В четверг, 5 сентября, синоптики осадков не прогнозируют. При этом дождь в Новосибирске возможен во второй половине дня в пятницу, 6 сентября.

«В ближайшие трое суток характер погоды существенно не изменится. <…> Ветер юго-восточного преимущественно направления, слабый: 2–7 [метров в секунду], днём только 4 [сентября] местами порывы до 13», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня: в городе ожидается умеренно прохладная погода с дождями в отдельных районах.

Температура в городе в ближайшие трое суток останется примерно на прежнем уровне. По ночам ожидается около +6...+10 градусов, в пригороде может быть прохладнее: до +3…+5. Дневная температура будет держаться на отметке +17…+20 градусов, добавила Марина Виноградова.

В этом году осень оказалась на удивление пунктуальной и нагрянула ровно 1 сентября. Накануне НГС сравнил прогноз погоды на ближайший месяц на пяти популярных сайтах.

Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.