Новое колесо обозрения на набережной открылось после ремонта

Аттракцион могут снова временно закрыть для настройки иллюминации
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Колесо обозрения на Михайловской набережной Новосибирска вновь открылось для посетителей. В тёмное время суток оно может не работать из-за настройки иллюминации.
Аттракцион заработал в постоянном режиме, сообщили в администрации. На странице «ВКонтакте» ДК «Круг», в состав которого входит колесо обозрения, сообщается, что сейчас продолжают тестировать и настраивать иллюминацию.
«В случае необходимости ее отключения возможно закрытие аттракциона, так как его работа в темноте не допускается. Ведь только в темное время суток возможно наблюдать, тестировать и корректировать рисунки и эффекты, — объяснили в ДК "Круг". — Программа ещё в процессе написания, и мы хотим, чтобы наша иллюминация была лучшей в своём роде! Так что рассчитываем на ваше понимание и ждём вас!».
Колесо обозрения на Михайловской набережной в Новосибирске заработало 9 августа. Его появление вызвало у жителей города противоречивые впечатления — одним понравилось, другие недовольны ценами и видом, который открывается с аттракциона. 21 августа аттракцион закрывали на техническое обслуживание по регламенту.