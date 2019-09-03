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Новое колесо обозрения на набережной открылось после ремонта

Но его могут снова закрыть из-за настройки иллюминации

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Аттракцион могут снова временно закрыть для настройки иллюминации

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Колесо обозрения на Михайловской набережной Новосибирска вновь открылось для посетителей. В тёмное время суток оно может не работать из-за настройки иллюминации. 

Аттракцион заработал в постоянном режиме, сообщили в администрации. На странице «ВКонтакте» ДК «Круг», в состав которого входит колесо обозрения, сообщается, что сейчас продолжают тестировать и настраивать иллюминацию.

«В случае необходимости ее отключения возможно закрытие аттракциона, так как его работа в темноте не допускается. Ведь только в темное время суток возможно наблюдать, тестировать и корректировать рисунки и эффекты, — объяснили в ДК "Круг". — Программа ещё в процессе написания, и мы хотим, чтобы наша иллюминация была лучшей в своём роде! Так что рассчитываем на ваше понимание и ждём вас!». 

Колесо обозрения на Михайловской набережной в Новосибирске заработало 9 августа. Его появление вызвало у жителей города противоречивые впечатления — одним понравилось, другие недовольны ценами и видом, который открывается с аттракциона. 21 августа аттракцион закрывали на техническое обслуживание по регламенту. 

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Илья Сергеевич
    3 сен 2019 в 14:34

    Только слепой не видит, как за пять лет мэрства Анатолия Евгеньевича ЛОКОТЬ изменился Новосибирск. Преобразился!
    А сколько радости в глазах ребятишек, когда они лезут на это колесо!

    Фото пользователя
    3 сен 2019 в 14:38

    Туалет работает надеюсь?

    Фото пользователя
    3 сен 2019 в 14:36

    Куплю безлемит и назло фсем зделою абещинное. Ждити.