Новое колесо обозрения на набережной открылось после ремонта

Колесо обозрения на Михайловской набережной Новосибирска вновь открылось для посетителей. В тёмное время суток оно может не работать из-за настройки иллюминации.

Аттракцион заработал в постоянном режиме, сообщили в администрации. На странице «ВКонтакте» ДК «Круг», в состав которого входит колесо обозрения, сообщается, что сейчас продолжают тестировать и настраивать иллюминацию.

«В случае необходимости ее отключения возможно закрытие аттракциона, так как его работа в темноте не допускается. Ведь только в темное время суток возможно наблюдать, тестировать и корректировать рисунки и эффекты, — объяснили в ДК "Круг". — Программа ещё в процессе написания, и мы хотим, чтобы наша иллюминация была лучшей в своём роде! Так что рассчитываем на ваше понимание и ждём вас!».