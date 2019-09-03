Новосибирец вытащил из Оби 12-килограммового «крокодила»

По словам рыбака, огромная рыба не помещалась в подсак
Фото: Евгений Дарюхин
Новосибирец поймал в Оби щуку весом в 12 килограммов, когда рыбачил в Томской области. Рыба была настолько огромной, что не помещалась в подсак.
Рыбак Евгений Дарюхин рассказал, что вытащил крупный трофей накануне, 2 сентября.
«Это было вчера около 15:00 в Томской области. <…> Там была большая яма, до 12 метров. Как раз такая, где живёт большая рыба. По опыту я знаю, что ловить крупную рыбу надо на выходе из этой ямы, куда она выходит покушать. Собственно, там мы её и поджидали. <…> Буквально со второго заброса на небольшую приманку, около 10 см в длину, клюнула вот эта щука. Это так называемая "задесятка", приблизительно 12 килограммов. Борьба была долгой, и в подсак щука не помещалась», — рассказал корреспонденту НГС рыбак Евгений Дарюхин.
По его словам, пойманного гиганта рыбаки отпустили. Евгений рассказал, что такая крупная рыба не вкусная и не несёт гастрономической ценности.
«Мы её достали, сфотографировали и отпустили. <…> Способ ловли называется "Джиг", приманка — 10 сантиметров», — добавил Евгений Дарюхин.
Недавно другой новосибирец Дмитрий Гисс выловил в Оби щуку длиной 130 см и весом 13,5 кг — огромную рыбину он заметил в воде случайно.
Если вы поймали гигантскую рыбу, присылайте свои фото и рассказы в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!