3 сентября вторник
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 4/10
usd 66.62
eur 73.17

Темы

СЕЙЧАС +15°С
Пробки 4/10
usd 66.62
eur 73.17

Все новости

Все новости
Развлечения

Новосибирец вытащил из Оби 12-килограммового «крокодила»

Новосибирец выловил гигантскую щуку в Томской области

Поделиться

6 468
19 Обсудить

По словам рыбака, огромная рыба не помещалась в подсак

Фото: Евгений Дарюхин

Новосибирец поймал в Оби щуку весом в 12 килограммов, когда рыбачил в Томской области. Рыба была настолько огромной, что не помещалась в подсак.

Рыбак Евгений Дарюхин рассказал, что вытащил крупный трофей накануне, 2 сентября.

«Это было вчера около 15:00 в Томской области. <…> Там была большая яма, до 12 метров. Как раз такая, где живёт большая рыба. По опыту я знаю, что ловить крупную рыбу надо на выходе из этой ямы, куда она выходит покушать. Собственно, там мы её и поджидали. <…> Буквально со второго заброса на небольшую приманку, около 10 см в длину, клюнула вот эта щука. Это так называемая "задесятка", приблизительно 12 килограммов. Борьба была долгой, и в подсак щука не помещалась», — рассказал корреспонденту НГС рыбак Евгений Дарюхин.

По его словам, пойманного гиганта рыбаки отпустили. Евгений рассказал, что такая крупная рыба не вкусная и не несёт гастрономической ценности.

«Мы её достали, сфотографировали и отпустили. <…> Способ ловли называется "Джиг", приманка — 10 сантиметров», — добавил Евгений Дарюхин.

Недавно другой новосибирец Дмитрий Гисс выловил в Оби щуку длиной 130 см и весом 13,5 кг — огромную рыбину он заметил в воде случайно.

Если вы поймали гигантскую рыбу, присылайте свои фото и рассказы в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон! 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

рыбалкаспорттрофей

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (19)

    щука
    3 сен 2019 в 12:38

    Пасть порвали и отпустили, чтоб она умерла.

    Фото пользователя
    3 сен 2019 в 12:39

    Вот это настоящий рыбак!

    Фото пользователя
    3 сен 2019 в 12:44

    Совести нет. Убил, и отпустил в мучениях чтоб умерла.