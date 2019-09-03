Новосибирец вытащил из Оби 12-килограммового «крокодила»

Новосибирец поймал в Оби щуку весом в 12 килограммов, когда рыбачил в Томской области. Рыба была настолько огромной, что не помещалась в подсак.

Рыбак Евгений Дарюхин рассказал, что вытащил крупный трофей накануне, 2 сентября.



«Это было вчера около 15:00 в Томской области. <…> Там была большая яма, до 12 метров. Как раз такая, где живёт большая рыба. По опыту я знаю, что ловить крупную рыбу надо на выходе из этой ямы, куда она выходит покушать. Собственно, там мы её и поджидали. <…> Буквально со второго заброса на небольшую приманку, около 10 см в длину, клюнула вот эта щука. Это так называемая "задесятка", приблизительно 12 килограммов. Борьба была долгой, и в подсак щука не помещалась», — рассказал корреспонденту НГС рыбак Евгений Дарюхин.

