На месте разрушенного корабля Водяновой начали строить новый

На месте демонтированного детского городка модели Натальи Водяновой на Северо-Чемском жилмассиве начался монтаж нового комплекса. Прежний детский городок в Кировском районе Новосибирска снесли, потому что он был признан аварийным.

Городок простоял почти 10 лет, однако весной 2018 года его полностью убрали. Городские власти тогда объяснили это решение тем, что у комплекса вышел срок эксплуатации, и он перестал быть безопасным для детей.

Так выглядел прежний комплекс перед самым демонтажом в 2018 году Фото: Александр Ощепков / НГС

Первые горки и качели появились на площадке осенью прошлого года, но центральное пространство этой игровой зоны оставалось свободным. О том, что здесь поставят новый детский городок в форме корабля, было объявлено этой весной. Новый комплекс получил название «Бригантина» и должен был обойтись в 3,5 миллиона рублей.



Качели и горки вокруг «кораблика» появились ещё год назад Фото: Стас Соколов / НГС