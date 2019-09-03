На месте разрушенного корабля Водяновой начали строить новый

Строительство нового «корабля» уже в разгаре
Фото: Стас Соколов / НГС
На месте демонтированного детского городка модели Натальи Водяновой на Северо-Чемском жилмассиве начался монтаж нового комплекса. Прежний детский городок в Кировском районе Новосибирска снесли, потому что он был признан аварийным.
Городок простоял почти 10 лет, однако весной 2018 года его полностью убрали. Городские власти тогда объяснили это решение тем, что у комплекса вышел срок эксплуатации, и он перестал быть безопасным для детей.
Первые горки и качели появились на площадке осенью прошлого года, но центральное пространство этой игровой зоны оставалось свободным. О том, что здесь поставят новый детский городок в форме корабля, было объявлено этой весной. Новый комплекс получил название «Бригантина» и должен был обойтись в 3,5 миллиона рублей.
Как НГС сообщили жители ближайшего дома, работы по монтажу «Бригантины» начались на прошлой неделе. Сейчас уже собрана основная конструкция. Часть обшивки «корабля» пока отсутствует, но уже видно, что новый комплекс будет примерно таких же размеров, что и прежний.
Детский городок «Кораблик» был установлен на площадке перед жилым домом на Комсомольской, 31 в 2008 году при участии модели Натальи Водяновой. На тот момент это был самый крупный объект такого рода в городе. Основная часть городка действительно выглядела, как двухмачтовый корабль. У него было несколько палуб, связанных между собой трапами, лестницами и горками.