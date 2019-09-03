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Город

На месте разрушенного корабля Водяновой начали строить новый

Работы на Северо-Чемском начались в самом конце лета

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Строительство нового «корабля» уже в разгаре 

Фото: Стас Соколов / НГС

На месте демонтированного детского городка модели Натальи Водяновой на Северо-Чемском жилмассиве начался монтаж нового комплекса. Прежний детский городок в Кировском районе Новосибирска снесли, потому что он был признан аварийным.

Городок простоял почти 10 лет, однако весной 2018 года его полностью убрали. Городские власти тогда объяснили это решение тем, что у комплекса вышел срок эксплуатации, и он перестал быть безопасным для детей.

Так выглядел прежний комплекс перед самым демонтажом в 2018 году

Так выглядел прежний комплекс перед самым демонтажом в 2018 году

Первые горки и качели появились на площадке осенью прошлого года, но центральное пространство этой игровой зоны оставалось свободным. О том, что здесь поставят новый детский городок в форме корабля, было объявлено этой весной. Новый комплекс получил название «Бригантина» и должен был обойтись в 3,5 миллиона рублей.

Качели и горки вокруг «кораблика» появились ещё год назад

Качели и горки вокруг «кораблика» появились ещё год назад

Как НГС сообщили жители ближайшего дома, работы по монтажу «Бригантины» начались на прошлой неделе. Сейчас уже собрана основная конструкция. Часть обшивки «корабля» пока отсутствует, но уже видно, что новый комплекс будет примерно таких же размеров, что и прежний.

Детский городок «Кораблик» был установлен на площадке перед жилым домом на Комсомольской, 31 в 2008 году при участии модели Натальи Водяновой. На тот момент это был самый крупный объект такого рода в городе. Основная часть городка действительно выглядела, как двухмачтовый корабль. У него было несколько палуб, связанных между собой трапами, лестницами и горками.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    Фото пользователя
    3 сен 2019 в 15:48

    Я конечно не эксперт, но расскажите, чем отличается старый вариант от нового? Чем старый кораблик был плох? Судя по фото - одно и то же. Куда делся старый корабль? Что за отмывание 3.5 млн?

    Старушенция
    3 сен 2019 в 15:24

    Поскольку стали менять очень многие городки, я предполагаю другие мотивы.
    1.Изменились правила безопасности, и новые городки приводят в соответствие.
    2.Появились интересные поставщики, и заказы дают им, примерно так, как с производителями плитки.

    Дмитрий Анатольевич
    3 сен 2019 в 15:27

    Сейчас под это стотыщ мильёнов спишут.
    А что, дело благое, для детей и мам.