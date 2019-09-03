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Найди десять отличий: мэрия отчиталась об уборке берегов реки, но мусор остался на месте

Новосибирец пожаловался на мусор — ему ответили, что свалку убрали

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Эту фотографию местный житель сделал в начале июня. В конце августа ситуация не изменилась

Фото: читатель НГС Роман

Новосибирец обратился в мэрию с просьбой убрать мусор на берегах 1-й Ельцовки у домов на Дениса Давыдова, 9 и 11. Спустя почти 3 месяца после обращения власти ответили, что мусор убрали. Читатель НГС Роман сделал фотографии до и после уборки — свалка осталась на месте.

«Я местный житель. Я, собственно, им обращения [в мэрию] и писал, чтобы убрали твёрдые бытовые отходы вдоль русла речки, и конкретные даты указал. На моё обращение они прислали отписку о том, что якобы произвели работы по устранению. Я сходил лично, до и после сфотографировал», — рассказал корреспонденту НГС местный житель Роман.

То же самое место после уборки, которую, по данным администрации Калининского района, делали три дня — с 12 по 14 июля&nbsp;

То же самое место после уборки, которую, по данным администрации Калининского района, делали три дня — с 12 по 14 июля 

Роман получил на своё обращение официальный ответ за подписью главы администрации Калининского района Новосибирска Германа Шатулы.

«Работы по очистке береговой зоны и оголовков русла реки Ельцовка-1 (ул. Д. Давылова, ул. О. Дундича) проведены 12.07.2019–14.07.2019 силами специализированного предприятия МУП «УЗСПТС» и подрядной организацией по муниципальному контракту с МКУ «Калининское», — говорится в ответе, который имеется в распоряжении редакции НГС.

Фото сделано в начале июня и было отправлено в мэрию вместе с обращением

Фото сделано в начале июня и было отправлено в мэрию вместе с обращением

То же самое место после «уборки»

То же самое место после «уборки»

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать уборку берегов 1-й Ельцовки и уточнить, сколько денег потратили на уборку мусора.

В середине августа семь новосибирцев — участников общественного проекта «Зелёная дружина» — восемь часов потратили на то, чтобы очистить местность рядом с Заельцовским парком. Недалеко от этого места находится один из диких пляжей, на берегу которого любят отдыхать горожане.

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    КОММЕНТАРИИ (26)

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    3 сен 2019 в 13:32

    Какая уборка? Все деньги на предвыборные ролики Толи ушли. Теперь еще пять лет ждите.

    Белый лебедь
    3 сен 2019 в 13:37

    А у нас мэрия только отчитываться и умеет.А мусор добровольцы уберите сами называется.

    3 сен 2019 в 13:28

    Да это заново намусорили