Найди десять отличий: мэрия отчиталась об уборке берегов реки, но мусор остался на месте

Эту фотографию местный житель сделал в начале июня. В конце августа ситуация не изменилась
Фото: читатель НГС Роман
Новосибирец обратился в мэрию с просьбой убрать мусор на берегах 1-й Ельцовки у домов на Дениса Давыдова, 9 и 11. Спустя почти 3 месяца после обращения власти ответили, что мусор убрали. Читатель НГС Роман сделал фотографии до и после уборки — свалка осталась на месте.
«Я местный житель. Я, собственно, им обращения [в мэрию] и писал, чтобы убрали твёрдые бытовые отходы вдоль русла речки, и конкретные даты указал. На моё обращение они прислали отписку о том, что якобы произвели работы по устранению. Я сходил лично, до и после сфотографировал», — рассказал корреспонденту НГС местный житель Роман.
Роман получил на своё обращение официальный ответ за подписью главы администрации Калининского района Новосибирска Германа Шатулы.
«Работы по очистке береговой зоны и оголовков русла реки Ельцовка-1 (ул. Д. Давылова, ул. О. Дундича) проведены 12.07.2019–14.07.2019 силами специализированного предприятия МУП «УЗСПТС» и подрядной организацией по муниципальному контракту с МКУ «Калининское», — говорится в ответе, который имеется в распоряжении редакции НГС.
Корреспондент НГС отправил официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать уборку берегов 1-й Ельцовки и уточнить, сколько денег потратили на уборку мусора.
В середине августа семь новосибирцев — участников общественного проекта «Зелёная дружина» — восемь часов потратили на то, чтобы очистить местность рядом с Заельцовским парком. Недалеко от этого места находится один из диких пляжей, на берегу которого любят отдыхать горожане.