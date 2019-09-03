Найди десять отличий: мэрия отчиталась об уборке берегов реки, но мусор остался на месте

Новосибирец обратился в мэрию с просьбой убрать мусор на берегах 1-й Ельцовки у домов на Дениса Давыдова, 9 и 11. Спустя почти 3 месяца после обращения власти ответили, что мусор убрали. Читатель НГС Роман сделал фотографии до и после уборки — свалка осталась на месте.

«Я местный житель. Я, собственно, им обращения [в мэрию] и писал, чтобы убрали твёрдые бытовые отходы вдоль русла речки, и конкретные даты указал. На моё обращение они прислали отписку о том, что якобы произвели работы по устранению. Я сходил лично, до и после сфотографировал», — рассказал корреспонденту НГС местный житель Роман.

