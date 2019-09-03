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Образование

Где дают 100 баллов и медаль: названы школы и районы Новосибирска, где учатся самые умные дети

В четырёх школах насчитали больше всего медалистов и 100-балльников по ЕГЭ

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В гимназии № 1 насчитали больше всего медалистов

Фото: Александр Ощепков / НГС

В мэрии Новосибирска назвали школы, в которых оказалось больше всего медалистов и 100-балльников ЕГЭ по итогам прошлого учебного года — самые умные дети учатся в четырёх школах.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в департаменте образования мэрии Новосибирска.

В этом году медаль «За особые успехи в учении» получили 652 выпускника городских школ. Больше всего медалистов учились в Центральном округе (189 медалистов), а также в Ленинском (107) и Советском (78) районах Новосибирска. Меньше всего — в Первомайском районе — 28.

Больше всего медалей вручили выпускникам гимназии № 1 — 30 штук. Ещё 19 получили отличники из образовательного центра «Горностай» и 18 — из Второй новосибирской гимназии. Больше всего 100-балльников ЕГЭ в прошлом учебном году выпустились из СУНЦ НГУ — 18 человек, а также из «Горностая» — 9 человек и из гимназии № 1 — 8 человек.

В прошлом году лидером по количеству медалей стала гимназия № 11 на Федосеева — НГС узнал, что в коридоре здесь есть фонтан, а выпускников зовут сниматься в кино.

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    КОММЕНТАРИИ (42)

    3 сен 2019 в 13:08

    Во все эти школы изначально идет отбор очень сильных детей и родителей, нацеленных на высокие результаты. Так что не заслуга школ, что такие показатели. Просто в одном месте собираются ориентированные на успех в ЕГЭ дети и родители.

    3 сен 2019 в 13:13

    Насмешили. 100 баллов и "умные" - очень удаленные понятия.

    Qwerty
    3 сен 2019 в 13:03

    А где дешевле 100 баллов получить?