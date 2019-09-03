Где дают 100 баллов и медаль: названы школы и районы Новосибирска, где учатся самые умные дети

В мэрии Новосибирска назвали школы, в которых оказалось больше всего медалистов и 100-балльников ЕГЭ по итогам прошлого учебного года — самые умные дети учатся в четырёх школах.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в департаменте образования мэрии Новосибирска.

В этом году медаль «За особые успехи в учении» получили 652 выпускника городских школ. Больше всего медалистов учились в Центральном округе (189 медалистов), а также в Ленинском (107) и Советском (78) районах Новосибирска. Меньше всего — в Первомайском районе — 28.