Гребут вёдрами: учёный-миколог отправил новосибирцев в лес за маслятами

На выходных новосибирцы открыли сезон маслят
Фото: Екатерина М.; Алёна У.
В Новосибирской области начался осенний сезон грибов — после прохладных дождливых дней в лесах появились маслята.
«Сейчас должны быть маслята и белые грибы, сезон адекватный по условиям. Вернулся с Алтая, там встретил 5 видов маслят, значит, и в Новосибирске должно быть самое время для грибов. погода вполне благоприятная: влажно, иногда идёт дождь, засухи нет — это последний сезон для тех видов, которые растут осенью», — пояснил корреспонденту НГС миколог Вячеслав Власенко.
Новосибирцы, которые на выходных уже сходили по грибы, рассказывают, что маслята есть в Кудряшовском бору, вдоль Ордынской трассы и недалеко от Нижней Ельцовки. Также в лесах встречаются подосиновики, грузди и лисички.
«Подосиновики за Гусиным бродом, собирали недалеко от трассы в молодых осинках. Нашли около 10–15 литров», — рассказала жительница Новосибирска Алёна.
Этим летом НГС составил карту из 17 самых урожайных мест недалеко от Новосибирска, откуда точно не уйдёшь с пустыми вёдрами. Знаете другие места? Пишите нам на news@ngs.ru или в Whatsapp по номеру +7-923-157-00-00.