Гребут вёдрами: учёный-миколог отправил новосибирцев в лес за маслятами

В Новосибирской области начался осенний сезон грибов — после прохладных дождливых дней в лесах появились маслята.



«Сейчас должны быть маслята и белые грибы, сезон адекватный по условиям. Вернулся с Алтая, там встретил 5 видов маслят, значит, и в Новосибирске должно быть самое время для грибов. погода вполне благоприятная: влажно, иногда идёт дождь, засухи нет — это последний сезон для тех видов, которые растут осенью», — пояснил корреспонденту НГС миколог Вячеслав Власенко.

Новосибирцы, которые на выходных уже сходили по грибы, рассказывают, что маслята есть в Кудряшовском бору, вдоль Ордынской трассы и недалеко от Нижней Ельцовки. Также в лесах встречаются подосиновики, грузди и лисички.