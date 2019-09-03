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Гребут вёдрами: учёный-миколог отправил новосибирцев в лес за маслятами

После дождливых выходных под Новосибирском пошли грибы — маслята, белые грибы и подосиновики

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На выходных новосибирцы открыли сезон маслят

Фото: Екатерина М.; Алёна У.

В Новосибирской области начался осенний сезон грибов — после прохладных дождливых дней в лесах появились маслята. 

«Сейчас должны быть маслята и белые грибы, сезон адекватный по условиям. Вернулся с Алтая, там встретил 5 видов маслят, значит, и в Новосибирске должно быть самое время для грибов. погода вполне благоприятная: влажно, иногда идёт дождь, засухи нет — это последний сезон для тех видов, которые растут осенью», — пояснил корреспонденту НГС миколог Вячеслав Власенко.

Новосибирцы, которые на выходных уже сходили по грибы, рассказывают, что маслята есть в Кудряшовском бору, вдоль Ордынской трассы и недалеко от Нижней Ельцовки. Также в лесах встречаются подосиновики, грузди и лисички.

«Подосиновики за Гусиным бродом, собирали недалеко от трассы в молодых осинках. Нашли около 10–15 литров», — рассказала жительница Новосибирска Алёна.

Этим летом НГС составил карту из 17 самых урожайных мест недалеко от Новосибирска, откуда точно не уйдёшь с пустыми вёдрами. Знаете другие места? Пишите нам на news@ngs.ru или в Whatsapp по номеру +7-923-157-00-00.

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грибы и ягодымаслята

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    Санчо
    3 сен 2019 в 15:47

    Ага, кушайте люди радиацию из Нёноксы от взорвавшейся ракеты, закусывайте дорогие токсинами от сибирских пожарищ.

    Елена
    3 сен 2019 в 15:51

    Вот вранье сплошное ...муж ездил в кудряши, за коченево,на ясную поляну. нет там грибов!!!

    Виктор
    3 сен 2019 в 15:45

    Вот когда ваш микролог нарвет грибов в Новосибирской области, тогда и пусть советует ехать за грибами. Было уже в этом сезоне, на алтае пошел гиб, а у нас в НСО нет!