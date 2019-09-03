Болельщиков накормят кексами с эмблемами противников ХК «Сибирь»

Хоккейная «Сибирь» объявила о проведении конкурса среди болельщиков — на этот раз новосибирцам предложили на скорость съесть кексы с эмблемой команды противника.

Информация о необычном конкурсе появилась в группе ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте» днём 3 сентября.

«Друзья, приглашаем вас принять участие в поедании капкейков с эмблемой "Амура" на скорость! Соревнование состоится в первом перерыве на 2-м этаже (правое крыло) возле пресс-службы! Количество участников ограничено», — рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.