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Влюблённые в «Сибирь»

Болельщиков накормят кексами с эмблемами противников ХК «Сибирь»

Первый конкурс на поедание выпечки проведут сегодня в ЛДС

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Помимо конкурса, кексы можно будет купить в точках питания Ледового дворца

Фото: vk.com/hcsibir1962

Хоккейная «Сибирь» объявила о проведении конкурса среди болельщиков — на этот раз новосибирцам предложили на скорость съесть кексы с эмблемой команды противника.

Информация о необычном конкурсе появилась в группе ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте» днём 3 сентября.

«Друзья, приглашаем вас принять участие в поедании капкейков с эмблемой "Амура" на скорость! Соревнование состоится в первом перерыве на 2-м этаже (правое крыло) возле пресс-службы! Количество участников ограничено», — рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.

В сообщении также говорится, что купить кексы с эмблемой команды соперника можно и вне конкурса: продавать их будут в точках питания Ледового дворца.

Капкейки с эмблемами соперников теперь будут продаваться на каждом матче.

пресс-служба ХК «Сибирь»

А в прошлом месяце новосибирской клуб устроил турнир по видеоигре NHL 19 — победителю вручили годовой абонемент на матчи «Сибири». 

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Честный
    3 сен 2019 в 11:44

    Тогда кормите меня, я противник самого ХК Сибирь. На деньги которые тратятся на "профессиональный" спорт лучше заниматься здоровьем и спортом Россиян, спортивные секции для взрослых, группы здоровья и т.д.

    Только не Локоть
    3 сен 2019 в 11:49

    Локоть съест больше всех и запишет себе заслугу.

    Смерть
    3 сен 2019 в 11:40

    Я в конце сезона съем кекс из сибири, когда она себя окончательно похоронит пройти в плей-офф