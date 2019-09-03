Два десятка лучших новосибирских учителей получили по 200 тысяч

Премия, которую получат педагоги, не облагается налогом
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
19 учителей из Новосибирска и области выиграли конкурс на премию в 200 тысяч рублей.
Об этом сообщается в приказе на сайте Минпросвещения РФ.
«До 5 октября все включенные в перечень учителя должны будут получить свои премии, которые в этом году не облагаются налогом и составляют ровно 200 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе министерства и добавили, что деньги вручат тем учителям, у которых есть «достижения в педагогической деятельности».
Из документа следует, что премию получили сотни учителей из всех регионов страны. В Новосибирске премию получат 19 учителей. В основном это педагоги городских школ: по два в лицее
В Новосибирске продолжают собирать заявки с учителей, которые готовы уехать жить и работать в деревню за миллион рублей по программе «Земский учитель» — пока власти нашли только 10 желающих.