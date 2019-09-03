Два десятка лучших новосибирских учителей получили по 200 тысяч

19 учителей из Новосибирска и области выиграли конкурс на премию в 200 тысяч рублей.

Об этом сообщается в приказе на сайте Минпросвещения РФ.

«До 5 октября все включенные в перечень учителя должны будут получить свои премии, которые в этом году не облагаются налогом и составляют ровно 200 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе министерства и добавили, что деньги вручат тем учителям, у которых есть «достижения в педагогической деятельности».