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Образование

Два десятка лучших новосибирских учителей получили по 200 тысяч

Огромную премию им выплатят ко Дню учителя

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Премия, которую получат педагоги, не облагается налогом 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

19 учителей из Новосибирска и области выиграли конкурс на премию в 200 тысяч рублей.

Об этом сообщается в приказе на сайте Минпросвещения РФ. 

«До 5 октября все включенные в перечень учителя должны будут получить свои премии, которые в этом году не облагаются налогом и составляют ровно 200 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе министерства и добавили, что деньги вручат тем учителям, у которых есть «достижения в педагогической деятельности».

Из документа следует, что премию получили сотни учителей из всех регионов страны. В Новосибирске премию получат 19 учителей. В основном это педагоги городских школ: по два в лицее № 200 и Второй новосибирской гимназии и по одному в гимназиях № 16, 4, 10, 12, 1, лицеях № 9, 159, 130, экономическом лицее, инженерном лицее НГТУ, школах № 6 и 29, а также в Неудачинской школе в Татарском районе, Усть-Таркской школе и школе № 93 Барабинского района.

В Новосибирске продолжают собирать заявки с учителей, которые готовы уехать жить и работать в деревню за миллион рублей по программе «Земский учитель» — пока власти нашли только 10 желающих.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Только не Локоть
    3 сен 2019 в 11:20

    Локоть уже записал себе в заслуги эти премии?

    Фото пользователя
    3 сен 2019 в 11:19

    Крошки с барского стола. Минобразования пальцем ткнул в учебные заведения, а там решили кому выделить.

    08-го сентября выборы
    3 сен 2019 в 11:19

    Что ещё позитивного сделает власть для населения в ближайшие дни, обязательно прокрутив это по всё новостям?