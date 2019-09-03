Новосибирцам вернут горячую воду к выходным

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что к ближайшим выходным, 7–8 сентября, во все дома города вернут горячую воду.

«Мы договорились с СГК, со всеми службами, что в субботу–воскресенье горячая вода должна быть на всех объектах города Новосибирска», — сказал Анатолий Локоть сегодня, 3 сентября, на оперативном совещании у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

По данным мэра, 237 объектов остаются без горячей воды, а сейчас идёт планово-предупредительный ремонт.