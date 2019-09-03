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Отопительный сезон 2018/2019

Новосибирцам вернут горячую воду к выходным

Мэр Анатолий Локоть заявил, что уже договорился с СГК

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Сейчас от горячей воды в городе отключены 237 объектов

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что к ближайшим выходным, 7–8 сентября, во все дома города вернут горячую воду.

«Мы договорились с СГК, со всеми службами, что в субботу–воскресенье горячая вода должна быть на всех объектах города Новосибирска», — сказал Анатолий Локоть сегодня, 3 сентября, на оперативном совещании у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

По данным мэра, 237 объектов остаются без горячей воды, а сейчас идёт планово-предупредительный ремонт.

Сейчас горячей воды нет в домах сразу нескольких районов Новосибирска

Сейчас горячей воды нет в домах сразу нескольких районов Новосибирска

По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», сейчас горячая вода отключена в Ленинском, Первомайском, Октябрьском, Железнодорожном, Центральном и Дзержинском районах.

Корреспондент НГС направил запрос в СГК о сроках возобновления горячего водоснабжения в Новосибирске. На момент публикации ответ ещё не поступил. 

На прошлой неделе коммунальщики раскопали улицу Новогоднюю у дома № 7 в Ленинском районе города — автомобилисты вынуждены объезжать раскопанный участок через дворы.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Qwerty
    3 сен 2019 в 12:08

    Левый берег может подождать. Главное чтобы на правом было все идеально.

    Гость
    3 сен 2019 в 12:09

    ВСЁ !
    расходимся !

    Ответ очевиден кто о нас думает за место тефаля и за кого голосовать !

    08-го сентября выборы
    3 сен 2019 в 12:09

    Кто бы в этом сомневался.