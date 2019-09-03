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Дороги и транспорт

Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в Якутии из-за упавшего в обморок пассажира

Он потерял сознание на высоте 10 000 метров

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Сейчас самолёт после экстренной посадки снова летит в Новосибирск

Фото: Стас Соколов / НГС

Утром во вторник, 3 сентября, самолёт Airbus A320neo авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines), летевший из Хабаровска в Новосибирск, совершил внеплановую посадку в Нерюнгри.

«Одному из пассажиров стало плохо на борту воздушного судна на высоте 10 000 метров. Он практически потерял сознание», — рассказал корреспонденту НГС представитель авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Чульман (Нерюнгри) Аркадий Пестонов.

По его данным, пассажир пенсионного возраста летел вместе с женой и внуком. Когда пассажиру стало плохо, бортпроводники пытались ему помочь, но на борту не оказалось ни одного врача, и экипаж принял решение внепланово приземлиться в Нерюнгри. К самолёту оперативно вызвали скорую помощь и работницу медпункта в аэропорту.

Ещё до посадки пассажира удалось привести в чувство.

«К тому времени, когда самолёт начал снижаться, [он] стал себя лучше чувствовать, видимо, пришёл в себя. Напоили его горячим чаем. <…> Потихонечку из самолёта под руки вывели его», — сообщил Аркадий Пестонов.

По его словам, в аэропорту Нерюнгри самолёт задержался примерно на час. Врачи обследовали пациента, сделали ему кардиограмму, измерили давление и уровень сахара в крови. В итоге пассажир решил продолжить полёт, его снова посадили на борт, и в 10:15 по местному времени самолёт улетел, рассказал представитель авиакомпании.

Год назад врач футбольного клуба «Сочи» Андрей Андрианов, который летел вместе с командой из Новосибирска в Хабаровск, спас жизнь 59-летней пассажирке. Женщине стало плохо из-за приступа астмы.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    3 сен 2019 в 10:31

    вот если ты больной, то зачем всем людям создавать проблемы?! сиди ты дома или передвигайся на поезде. выставили бы убытки припадошному за потери времени и топлива.

    Экспертный диван
    3 сен 2019 в 10:46

    Валидол под язык, нашатырь в нос и до пункта назначения. Сюсюкались как с маленьким ребенком. Нужно запретить пенсионерам летать на высоте 10000. Пусть поездами передвигаются и красоты страны осматривают как американские пенсионеры.

    Фото пользователя
    3 сен 2019 в 10:41

    ну дело такое, всем может плохо стать. Хорошая авиакомпания, позаботилась о пассажире. Надеюсь никто никуда не опоздал?
    Вон, поплохело мне этим летом в самолете Азура, дождался окончания зоны турбулентности, стакан воды попросил - так даже этого не дали! Отказ! Еще и на официальную претензию ответили, мол турбулентность оказывается была. Ага, при выключенном табло "Застегнуть ремни".
    Так что из таких новостей видим, какая авиакомпания как к пассажирам относится.