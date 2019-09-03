Летевший в Новосибирск самолёт экстренно сел в Якутии из-за упавшего в обморок пассажира

По его данным, пассажир пенсионного возраста летел вместе с женой и внуком. Когда пассажиру стало плохо, бортпроводники пытались ему помочь, но на борту не оказалось ни одного врача, и экипаж принял решение внепланово приземлиться в Нерюнгри. К самолёту оперативно вызвали скорую помощь и работницу медпункта в аэропорту.

«Одному из пассажиров стало плохо на борту воздушного судна на высоте 10 000 метров. Он практически потерял сознание», — рассказал корреспонденту НГС представитель авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Чульман (Нерюнгри) Аркадий Пестонов.

Утром во вторник, 3 сентября, самолёт Airbus A320neo авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines), летевший из Хабаровска в Новосибирск, совершил внеплановую посадку в Нерюнгри.

Ещё до посадки пассажира удалось привести в чувство.



«К тому времени, когда самолёт начал снижаться, [он] стал себя лучше чувствовать, видимо, пришёл в себя. Напоили его горячим чаем. <…> Потихонечку из самолёта под руки вывели его», — сообщил Аркадий Пестонов.



По его словам, в аэропорту Нерюнгри самолёт задержался примерно на час. Врачи обследовали пациента, сделали ему кардиограмму, измерили давление и уровень сахара в крови. В итоге пассажир решил продолжить полёт, его снова посадили на борт, и в 10:15 по местному времени самолёт улетел, рассказал представитель авиакомпании.

Год назад врач футбольного клуба «Сочи» Андрей Андрианов, который летел вместе с командой из Новосибирска в Хабаровск, спас жизнь 59-летней пассажирке. Женщине стало плохо из-за приступа астмы.

