Блогер, призвавший травить сибирячку за живодёрство, признал ошибку

В официальной группе блогера kamikadzedead в соцсети «ВКонтакте» появился пост, в котором автор признал, что ошибся в обвинении Варвары Благини в живодёрстве.

По версии блогера, девушка с таким именем убила кота Мотю. После этого в адрес невинной девушки и её семьи посыпались многочисленные угрозы.

«Обязательно поясню ситуацию с новосибирскими живодерками и обвиненной мной девушкой Варварой Благиней (дескать, с её странички продавали кости животных). Я действительно не разобрался и сразу обвинил её. В ближайшем видео подробнее», — говорится на странице блогера «Сатира Без Позитива / Новости с овощебазы» в соцсети «ВКонтакте».