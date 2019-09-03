Блогер, призвавший травить сибирячку за живодёрство, признал ошибку

В ролике, выпущенном 31 августа, блогер kamikadzedead показал ссылки на страницы Варвары в соцсетях. После этого ей и её родственникам начали поступать угрозы
Фото: Густаво Зырянов / НГС, vk.com / akadem54, Варвара Благиня
В официальной группе блогера kamikadzedead в соцсети «ВКонтакте» появился пост, в котором автор признал, что ошибся в обвинении Варвары Благини в живодёрстве.
По версии блогера, девушка с таким именем убила кота Мотю. После этого в адрес невинной девушки и её семьи посыпались многочисленные угрозы.
«Обязательно поясню ситуацию с новосибирскими живодерками и обвиненной мной девушкой Варварой Благиней (дескать, с её странички продавали кости животных). Я действительно не разобрался и сразу обвинил её. В ближайшем видео подробнее», — говорится на странице блогера «Сатира Без Позитива / Новости с овощебазы» в соцсети «ВКонтакте».
YouTube-канал kamikadzedead
Варвара Благиня рассказала корреспонденту НГС, что, несмотря на признание вины, блогер так и не вышел с ней на связь.
«Он меня в чёрный список вчера кинул в Instagram. [Думаю, что] он сначала кинул, а потом, когда уже дело предалось огласке, испугался», — рассказала Варвара Благиня.
Девушка добавила, что уже написала на автора видео заявление в полицию.
Зоозащитники Новосибирска, которые выступают за наказание убийцы кота, вступились за Варвару: в комментариях к видеоролику они написали, что блогер ошибся, обвинив невиновного человека.
В начале августа в Академгородке рыжий кот Мотя не вернулся с прогулки к хозяевам, а спустя сутки его нашли расчлененным в мусорном баке у соседнего подъезда. В жестокой расправе над животным подозревают девушку — соседку владельцев кота. Соседи рассказали о криках и визге животных из её квартиры, невыносимом запахе и чёрных пакетах, которые им приходилось выбрасывать за ней из подъезда.
Новосибирские полицейские уже завели уголовное дело по ч. 1 ст. 245 К РФ «Жестокое обращение с животными». Сейчас проводится экспертиза, которая установит, от чего умер кот.