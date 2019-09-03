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На уроки без страха: старый пешеходный мост к школе на Богдашке починили и украсили шарами

Подрядчики успели поменять деревянное полотно к началу учебного года

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На День знаний мост к школе украсили воздушными шарами 

Фото: читательница НГС

В Новосибирске отремонтировали деревянный пешеходный мост к школе № 26 в Калининском районе. Он начал разрушаться этим летом — местами из него проваливались доски, а многочисленные заплаты плохо держались. К 1 сентября на нём заменили покрытие.

«Очень довольны качественной и быстрой работой», — рассказала читательница НГС, которая прислала фотографии в редакцию.

Подрядчики заменили доски, окрасили ограждения и укрепили откосы

Подрядчики заменили доски, окрасили ограждения и укрепили откосы

Мост к Дню знаний украсили разноцветными шариками. Подрядная организация ООО «Мост АЛТ» заменила доски, окрасила ограждения и укрепила откосы.

В начале августа стало известно, что на Советском шоссе восстановят пешеходный мост, снесённый в 2015 году самосвалом, проехавшим под ним с поднятым кузовом. 

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    КОММЕНТАРИИ (17)

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    3 сен 2019 в 10:53

    Я, конечно, могу понять, что автор не разбирается в местной топологии, но Олеко Дундича - это как бы совсем не Богдашка, хотя и находится относительно недалеко.

    Лена с танковой
    3 сен 2019 в 11:02

    Богдана Хмельницкого,Богданка!

    Фото пользователя
    3 сен 2019 в 11:13

    Вот что НГС животворящий делает! Без него мэрия не торопилась бы.