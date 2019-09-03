На уроки без страха: старый пешеходный мост к школе на Богдашке починили и украсили шарами

На День знаний мост к школе украсили воздушными шарами
Фото: читательница НГС
В Новосибирске отремонтировали деревянный пешеходный мост к школе
«Очень довольны качественной и быстрой работой», — рассказала читательница НГС, которая прислала фотографии в редакцию.
Мост к Дню знаний украсили разноцветными шариками. Подрядная организация ООО «Мост АЛТ» заменила доски, окрасила ограждения и укрепила откосы.
В начале августа стало известно, что на Советском шоссе восстановят пешеходный мост, снесённый в 2015 году самосвалом, проехавшим под ним с поднятым кузовом.