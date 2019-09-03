На уроки без страха: старый пешеходный мост к школе на Богдашке починили и украсили шарами

В Новосибирске отремонтировали деревянный пешеходный мост к школе № 26 в Калининском районе. Он начал разрушаться этим летом — местами из него проваливались доски, а многочисленные заплаты плохо держались. К 1 сентября на нём заменили покрытие.

«Очень довольны качественной и быстрой работой», — рассказала читательница НГС, которая прислала фотографии в редакцию.