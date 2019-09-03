Утро не задалось: автомобилисты встали в глухую пробку на выезде с Затулинки

Пробка на площади Кирова собралась из-за ДТП
Фото: Александр Ощепков / НГС
Утром 3 сентября на площади Кирова в Кировском районе Новосибирска из-за ДТП собралась пробка — выезд с Затулинки оказался заблокированным.
Отметка о ДТП появилась в сервисе «Яндекс.Пробки» в 7:15. Согласно сервису, из-за аварии движение по кольцу площади Кирова и улице Сибиряков-Гвардейцев оказалось заблокировано. Скорость машин в потоке в 7:40 не превышала 5 км/ч. Длина затора составила почти километр.
По информации очевидцев, на кольце площади Кирова в 7:30 стоял автомобиль с включенными аварийными сигналами.
В целом уровень пробок в Новосибирске в 7:40 составил 2 балла. Помимо улицы Сибиряков-Гвардейцев пробки собрались на улицах Большевистской, Зорге, Громова, Станиславского, площади Труда и площади Энергетиков.
31 августа, новосибирские водители попали в длинные пробки на выезде из города в сторону Колыванского кольца.