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Дороги и транспорт

Утро не задалось: автомобилисты встали в глухую пробку на выезде с Затулинки

Пробка собралась из-за небольшого ДТП

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Пробка на площади Кирова собралась из-за ДТП

Фото: Александр Ощепков / НГС

Утром 3 сентября на площади Кирова в Кировском районе Новосибирска из-за ДТП собралась пробка — выезд с Затулинки оказался заблокированным.

Отметка о ДТП появилась в сервисе «Яндекс.Пробки» в 7:15. Согласно сервису, из-за аварии движение по кольцу площади Кирова и улице Сибиряков-Гвардейцев оказалось заблокировано. Скорость машин в потоке в 7:40 не превышала 5 км/ч. Длина затора составила почти километр.

Скорость машин в потоке упала до 5 км/ч

Скорость машин в потоке упала до 5 км/ч

По информации очевидцев, на кольце площади Кирова в 7:30 стоял автомобиль с включенными аварийными сигналами.

В целом уровень пробок в Новосибирске в 7:40 составил 2 балла. Помимо улицы Сибиряков-Гвардейцев пробки собрались на улицах Большевистской, Зорге, Громова, Станиславского, площади Труда и площади Энергетиков.

31 августа, новосибирские водители попали в длинные пробки на выезде из города в сторону Колыванского кольца.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Гость
    3 сен 2019 в 08:21

    Бесят уже эти тупни за рулём

    3 сен 2019 в 07:58

    У юных автомобилистов глухая пробка везде.
    Даже в собственных ушах и мозгах.

    Просто
    3 сен 2019 в 07:56

    Лишать прав за ДТП на год.