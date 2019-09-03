Группа Silenzium представила новый клип на композицию Вивальди

«Представляем вашему вниманию наш новый клип — Silenzium — Storm (Vivaldi cover)! В настоящее время существует очень много версий этого классического шедевра, но мы не смогли пройти мимо, не показав миру своё видение этой музыки.

Для нас «Шторм» – это про природу... женщины!

Женщины свободной, страстной, красивой и счастливой в своей свободе! Надеемся, вам понравится! Спасибо всем, кто принимал участие, спасибо спонсорам, благодаря которым мы можем это делать, и спасибо нашему режиссёру-оператору Сергею Суховею за талант и профессионализм!» — анонсировали клип исполнительницы.

Как ранее писал НГС, съёмки клипа проходили на берегу Обского моря в Новосибирской области, а деньги на клип исполнительницы собрали в интернете.

«Мы хотим показать женщину как стихию, её природу, живое естество и красоту. Композиция у нас в репертуаре 15 лет и самая популярная, а клипа до сих пор нет», — рассказала тогда корреспонденту НГС лидер группы Silenzium Наталья Григорьева.

В апреле трио представило новый видеоклип — скрипачки сыграли кавер на композицию Enjoy the Silence британского коллектива Depeche Mode.

