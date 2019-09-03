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Культура

Группа Silenzium представила новый клип на композицию Вивальди

Скрипачки исполнили классическую мелодию на берегу Обского моря

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Съемки проходили в середине августа 

Фото: Vk.com / silenzium

Новосибирская группа Silenzium представила новый видеоклип: скрипачки сыграли кавер на композицию «Шторм» итальянского композитора Антонио Вивальди. 

Клип появился в официальном сообществе коллектива поздно ночью:

«Представляем вашему вниманию наш новый клип — Silenzium — Storm (Vivaldi cover)! В настоящее время существует очень много версий этого классического шедевра, но мы не смогли пройти мимо, не показав миру своё видение этой музыки. 

Для нас «Шторм» – это про природу... женщины!

Silenzium

Женщины свободной, страстной, красивой и счастливой в своей свободе! Надеемся, вам понравится! Спасибо всем, кто принимал участие, спасибо спонсорам, благодаря которым мы можем это делать, и спасибо нашему режиссёру-оператору Сергею Суховею за талант и профессионализм!» — анонсировали клип исполнительницы. 

Как ранее писал НГС, съёмки клипа проходили на берегу Обского моря в Новосибирской области, а деньги на клип исполнительницы собрали в интернете.

«Мы хотим показать женщину как стихию, её природу, живое естество и красоту. Композиция у нас в репертуаре 15 лет и самая популярная, а клипа до сих пор нет», — рассказала тогда корреспонденту НГС лидер группы Silenzium Наталья Григорьева.

В апреле трио представило новый видеоклип — скрипачки сыграли кавер на композицию Enjoy the Silence британского коллектива Depeche Mode. 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    андрей
    3 сен 2019 в 03:12

    Это истинное лицо новосибирска, провинция она и есть. Девушки в вечерних платьях, на пляже со скрипками. Заезженная классика со сведением за 3 рубля. Где оригинальное творчество? Сколько можно то этим заниматься? Кому это интересно?