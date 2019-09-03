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Рейс из Новосибирска в Якутск задержали на 7 часов

Пассажиры окажутся в Якутии только утром

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Пассажиры должны были вылететь в 20 часов вечера

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В новосибирском аэропорту Толмачёво задержали на 7 часов вылет рейса Новосибирск — Якутск авиакомпании «Якутия».

Согласно данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, рейс ЯК 3486 должен был вылететь вчера, 2 сентября, в 20:20 часов вечера, однако вылет перенесли на 03:30 3 сентября.

Теперь пассажиры прилетят в Якутск утром&nbsp;

Теперь пассажиры прилетят в Якутск утром 

В информационном центре авиакомпании сообщили, что рейс приземлится в Якутске в 9 утра 3 сентября: 

«[Самолет задержали] по производственной необходимости, по решению авиакомпании, изменено время вылета. <...> Прибытие в Якутск в 9 утра, 3 сентября», — пояснили в кол-центре. 

В середине августа рядом с подмосковным аэропортом Жуковский аварийную посадку совершил самолет «Уральских авиалиний»: Airbus 321 с 226 пассажирами и 7 членами экипажа сел в кукурузном поле. Никто из людей не получил серьезных травм. Тогда причиной экстренной посадки стала стая чаек, которая врезалась в самолет. Необычный случай привлек внимание к авиационным орнитологам — корреспондент НГС поговорил с первым орнитологом Толмачёво, узнал, как он попал в аэропорт, и побывал на его рабочем месте.

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