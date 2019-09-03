Рейс из Новосибирска в Якутск задержали на 7 часов

«[Самолет задержали] по производственной необходимости, по решению авиакомпании, изменено время вылета. <...> Прибытие в Якутск в 9 утра, 3 сентября», — пояснили в кол-центре.

В середине августа рядом с подмосковным аэропортом Жуковский аварийную посадку совершил самолет «Уральских авиалиний»: Airbus 321 с 226 пассажирами и 7 членами экипажа сел в кукурузном поле. Никто из людей не получил серьезных травм. Тогда причиной экстренной посадки стала стая чаек, которая врезалась в самолет. Необычный случай привлек внимание к авиационным орнитологам — корреспондент НГС поговорил с первым орнитологом Толмачёво, узнал, как он попал в аэропорт, и побывал на его рабочем месте.