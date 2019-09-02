И было всё у них всерьез второго сентября: 15 фото с Дня знаний со всей страны

Каникулы закончились, а вам не надо в школу? Тысячи детей в белых бантиках и галстуках завидуют вам чёрной завистью! Первый учебный день у школьников выпал на понедельник. Фотографы Сети городских порталов с утра дежурили у школ в разных уголках страны, и сейчас мы спешим поделиться с вами увиденным. Лучше остаться на второй год, чем пропустить эти снимки.