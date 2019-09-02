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Фоторепортаж

И было всё у них всерьез второго сентября: 15 фото с Дня знаний со всей страны

Когда в следующий раз поведёте ребёнка в школу, не забывайте, что за вами могут следить фотографы

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В Нижнем Новгороде дети с первых минут громко заявляют о желании пересесть за последнюю парту

Фото: Роман Игнатьев / NN.RU

Каникулы закончились, а вам не надо в школу? Тысячи детей в белых бантиках и галстуках завидуют вам чёрной завистью! Первый учебный день у школьников выпал на понедельник. Фотографы Сети городских порталов с утра дежурили у школ в разных уголках страны, и сейчас мы спешим поделиться с вами увиденным. Лучше остаться на второй год, чем пропустить эти снимки.

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Или эта девочка (тоже, кстати, из Челябинска)

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К школам в Архангельске обычно близко не подпускают, <a href="https://29.ru/text/education/66219241/" target="_blank" class="_">приходится покорять заборы</a>

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школаДень знаний1 Сентября

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    2 сен 2019 в 21:55

    Автору подборки - лойс, понравилось. Автор заголовка, как обычно - бессмысленен и беспощаден. Ему низачот.

    Фото пользователя
    2 сен 2019 в 22:02

    лайк за богоугодные кроссы

    Гость из ЧОПа
    2 сен 2019 в 22:52

    День знаний =дядя Денер