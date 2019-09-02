И было всё у них всерьез второго сентября: 15 фото с Дня знаний со всей страны

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2 августа 2019
Есть вопросы по квитанциям ЖКХ?
Привет! В нашем новом проекте мы отвечаем на вопросы, которые действительно вас волнуют. Первый раунд – квитанции ЖКХ. Спрашивайте обо всем, что вам в них непонятно!
Привет! Мы обновили приложение НГС для iOS. Теперь читать новости и статьи, быстро оставлять комментарии и писать напрямую редакции (и жаловаться на проблемы в городе) стало еще проще. Что именно изменилось - рассказываем в картинках.
В Нижнем Новгороде дети с первых минут громко заявляют о желании пересесть за последнюю парту
Фото: Роман Игнатьев / NN.RU
Каникулы закончились, а вам не надо в школу? Тысячи детей в белых бантиках и галстуках завидуют вам чёрной завистью! Первый учебный день у школьников выпал на понедельник. Фотографы Сети городских порталов с утра дежурили у школ в разных уголках страны, и сейчас мы спешим поделиться с вами увиденным. Лучше остаться на второй год, чем пропустить эти снимки.