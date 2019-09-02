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Пятилетнего мальчика на самокате сбила машина на Титова

Ребёнок с двумя сверстниками переходил дорогу в неположенном месте

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Мальчика со ссадинами и ушибами доставили в больницу

Фото: vk.com / act54

Сегодня, 2 сентября, около 18:40 на пересечении улиц Римского-Корсакова и Титова водитель универсала сбил ребёнка.

«Совершил наезд на ребёнка — мальчик пятилетний на самокате, который переходил дорогу в неположенном месте с двумя сверстниками. В результате мальчика со ссадинами и ушибами доставили в больницу», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Савченков добавил, что у водителя отсутствуют признаки опьянения.

Автомобилем управляла женщина. По данным ГИБДД, у неё отсутствуют признаки алкогольного опьянения

Автомобилем управляла женщина. По данным ГИБДД, у неё отсутствуют признаки алкогольного опьянения

«Хотелось бы обратится к родителям в связи с началом учебного года, чтобы всё-таки первым делом они научили детей правильно переходить проезжую часть. И предупреждали детей об опасности на дорогах, а совсем маленьких не отпускали одних, где находится рядом проезжая часть», — объяснил инспектор.

Если у вас есть фото или видео с места происшествия, присылайте их в наш WhatsApp по номеру 8–923–157–00–00.

В конце августа в очередном выпуске проекта «Куда ты рулишь?» разбирали ДТП на пешеходном переходе. Водитель Toyota Cresta на Затулинке сбил девочку, которая быстро выбежала на пешеходный переход. Ребенок получил травмы, но остался жив; теперь предстоят автотехническая экспертиза и расследование. Мог ли в принципе водитель среагировать на быстро движущегося человека — разберемся с экспертом в материале НГС

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    2 сен 2019 в 19:44

    Сравните: девочка шла на зеленый по ПП и мальчик 5 лет на самокате (!!) в неположенном месте! Вот не жалко, честное слово!

    вопрос
    2 сен 2019 в 19:42

    Пятилетний мальчик на самокате, который переходил дорогу????
    Это как?

    Фото пользователя
    2 сен 2019 в 20:03

    щас тролли начнут посадить водителя наказать тролли там для вас написали заметку читайте внимательно . сегодня тоже один псих на велосипеде вроде взрослый неожиданно вылетает на дорогу и при этом с телефоном в руках. вело дятлы вы бошкой думайте своей вам не 5 лет а за 30 .из за вас дтлов аварии вы как бораны себя ведёте на доругу прыгайте под колёса бросаетесь а потом денги вымогаете вы головой думайте у всех стоят регестраторы и виноваты будуте вы .думайте головой своей