Пятилетнего мальчика на самокате сбила машина на Титова

«Совершил наезд на ребёнка — мальчик пятилетний на самокате, который переходил дорогу в неположенном месте с двумя сверстниками. В результате мальчика со ссадинами и ушибами доставили в больницу», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Сегодня, 2 сентября, около 18:40 на пересечении улиц Римского-Корсакова и Титова водитель универсала сбил ребёнка.

«Хотелось бы обратится к родителям в связи с началом учебного года, чтобы всё-таки первым делом они научили детей правильно переходить проезжую часть. И предупреждали детей об опасности на дорогах, а совсем маленьких не отпускали одних, где находится рядом проезжая часть», — объяснил инспектор.

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В конце августа в очередном выпуске проекта «Куда ты рулишь?» разбирали ДТП на пешеходном переходе. Водитель Toyota Cresta на Затулинке сбил девочку, которая быстро выбежала на пешеходный переход. Ребенок получил травмы, но остался жив; теперь предстоят автотехническая экспертиза и расследование. Мог ли в принципе водитель среагировать на быстро движущегося человека — разберемся с экспертом в материале НГС

