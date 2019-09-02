Молодой водитель «Тойоты», насмерть сбивший школьницу, раскаялся и признал вину

Как рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Новосибирска Злата Старкова, исполняющий обязанности прокурора города Александр Губер утвердил обвинительное заключение в отношении 23-летнего водителя «Тойоты». Его обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Водитель Toyota Corona Premio сбил девочку на улице Восход 21 июня — она шла по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора . По информации ГИБДД, девочку отвезли в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом костей черепа.

Прокуратура Новосибирска направила в суд дело 23-летнего водителя «Тойоты», сбившего девочку на пешеходном переходе на улице Восход. Он признал вину.

По предварительным данным следствия, водитель превысил скорость и пересёк дорожную горизонтальную разметку — это делать запрещено для всех, кроме маршрутных такси, пояснили в прокуратуре. Затем он подъехал к пешеходному переходу, где шла девочка, но не снизил скорость.



«[Он] не остановился перед дорожным знаком "Стоп-линия", продолжил движение и выехал на регулируемый пешеходный переход. В результате чего совершил наезд на малолетнюю потерпевшую», — сообщила Злата Старкова.



Девочка не вышла из комы и умерла в больнице 30 июня.



«Обвиняемый вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся», — добавили в городской прокуратуре.



Октябрьский суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело на этой неделе.



Ранее, в августе, водителю «Тойоты», впечатавшему полицейского в столб, дали 12 лет строгого режима — суд учитывал, что подсудимый воспитывает маленького ребёнка.

