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Криминал

Молодой водитель «Тойоты», насмерть сбивший школьницу, раскаялся и признал вину

Девочка скончалась в больнице, не приходя в сознание

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Водитель «Тойоты» сбил девочку, когда она переходила дорогу на зелёный сигнал светофора 

Фото: ГИБДД Новосибирска

Прокуратура Новосибирска направила в суд дело 23-летнего водителя «Тойоты», сбившего девочку на пешеходном переходе на улице Восход. Он признал вину.

Водитель Toyota Corona Premio сбил девочку на улице Восход 21 июня — она шла по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. По информации ГИБДД, девочку отвезли в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом костей черепа.

Как рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Новосибирска Злата Старкова, исполняющий обязанности прокурора города Александр Губер утвердил обвинительное заключение в отношении 23-летнего водителя «Тойоты». Его обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным следствия, водитель превысил скорость и пересёк дорожную горизонтальную разметку — это делать запрещено для всех, кроме маршрутных такси, пояснили в прокуратуре. Затем он подъехал к пешеходному переходу, где шла девочка, но не снизил скорость.

«[Он] не остановился перед дорожным знаком "Стоп-линия", продолжил движение и выехал на регулируемый пешеходный переход. В результате чего совершил наезд на малолетнюю потерпевшую», — сообщила Злата Старкова.

Девочка не вышла из комы и умерла в больнице 30 июня.

«Обвиняемый вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся», — добавили в городской прокуратуре.

Октябрьский суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело на этой неделе.

Ранее, в августе, водителю «Тойоты», впечатавшему полицейского в столб, дали 12 лет строгого режима — суд учитывал, что подсудимый воспитывает маленького ребёнка.

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    КОММЕНТАРИИ (19)

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    2 сен 2019 в 19:36

    Это предумышленное убийство, он ехал на красный , по пешеходному переходу, явно осознавал, что делает, когда уже статью переквалифицируют!

    Фото пользователя
    2 сен 2019 в 19:40

    Кому нужны его раскаяния,но разве что для смягчения приговора.Родителям дочь не вернуть..:((

    Фото пользователя
    2 сен 2019 в 19:35

    Вот когда за три превышения скорости ДО 10 км/ч, в в течении года будут лишать в/у и отправлять на пересдачу (как в цивилизованных странах), а за попытку дать (взять) взятку в на 5 лет в тюрьму, тогда глядишь через 10 лет водители научаться соблюдать скоростной режим. Намеренно превысил скорость, намеренно выехал на полосу для маршрутных транспортных средств, и намеренно хотел проскочить. Никакой неосторожностью здесь и не пахнет.