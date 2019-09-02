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В Новосибирске продали три люксовых Bentley, три Lamborghini и один Maybach

Спрос на машины высшего класса в Новосибирске упал сильнее, чем по России

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Спрос на люксовые авто в Новосибирске снизился сильнее, чем в среднем по стране

Фото: Mercedes-Benz

В Новосибирске за 7 месяцев 2019 года приобретено 7 автомобилей сегмента Luxury, то есть люкс и выше премиум-класса. Каждая такая стоит от 15 до 30 миллионов рублей. 

За аналогичный период было продано 9 авто такого класса — падение спроса составило 22,2%. 

«За 7 месяцев в в Новосибирской области приобретено три Bentley Continental GT, один Lamborghini Huracan, два Lamborghini Urus, один Mercedes-Benz Maybach S-Class», — рассказала корреспонденту НГС специалист отдела информации аналитического агентства «Автостат» Виктория Лобода. 

Падение спроса в люксовом сегменте в целом по России составило 5%, всего реализовано 774 машины. Наибольший рост продаж показали марки Lamborghini (+283% до 88 шт.), Rolls-Royce (+92% до 94 шт.), Bentley (+38% до 204 шт.). 

В Москве продано 422 люксовые машины, в Московской области — 82, в Санкт-Петербурге — 73, в Краснодарском крае — 32, в Свердловской области — 18.

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте, как в Новосибирск завезли свежие Toyota Camry с пробегом в такси и по бросовым ценам.

Внимание, рубрика «Где дороги?» Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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LuxuryBentleyMaybachновые авто

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Фото пользователя
    2 сен 2019 в 20:06

    Классные тачки!Удачи на дорогах ,на клевых автомобилях:)

    джон2
    2 сен 2019 в 20:05

    Молодцы эти люди! Умеют зарабатывать !

    Читатель
    2 сен 2019 в 20:03

    Одна из них моя