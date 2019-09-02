В Новосибирске продали три люксовых Bentley, три Lamborghini и один Maybach

«За 7 месяцев в в Новосибирской области приобретено три Bentley Continental GT, один Lamborghini Huracan, два Lamborghini Urus, один Mercedes-Benz Maybach S-Class», — рассказала корреспонденту НГС специалист отдела информации аналитического агентства «Автостат» Виктория Лобода.

В Новосибирске за 7 месяцев 2019 года приобретено 7 автомобилей сегмента Luxury, то есть люкс и выше премиум-класса. Каждая такая стоит от 15 до 30 миллионов рублей.

Падение спроса в люксовом сегменте в целом по России составило 5%, всего реализовано 774 машины. Наибольший рост продаж показали марки Lamborghini (+283% до 88 шт.), Rolls-Royce (+92% до 94 шт.), Bentley (+38% до 204 шт.).

В Москве продано 422 люксовые машины, в Московской области — 82, в Санкт-Петербурге — 73, в Краснодарском крае — 32, в Свердловской области — 18.

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте, как в Новосибирск завезли свежие Toyota Camry с пробегом в такси и по бросовым ценам.



Внимание, рубрика «Где дороги?» Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.