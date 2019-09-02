«По полтора часа кашляем»: жители домов на Народной слегли с астмой после появления вони от промзоны

«Теперь без конца нос заложен, а на запах резкий каждый раз утром течёт из носа. Кашляю <...> Когда всё это началось я сама лично звонила в мэрию и Роспотребнадзор, мне прислали даже официальную бумагу, что сделали замеры и ничего не нашли, чтобы я вроде как успокоилась. Я её со злости выкинула», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Анастасия.

Жители домов по улице Народной в Калининском районе с начала августа страдают от обострения астмы и аллергического ринита — четверо из них обратились в редакцию и предоставили медицинские документы, свидетельствующие о диагнозе. Жильцы домов связывают своё плохое самочувствие с появившейся около месяца назад невыносимой вонью в районе .

Она рассказала, что обращалась к врачам, которые поставили ей диагноз «обострение аллергического ринита и астмы» (копии медицинских документов есть в распоряжении НГС). В медицинских документах не указано, что это произошло именно из-за появившегося едкого запаха, но Анастасия связывает своё плохое самочувствие именно с ним.

«Вот сегодня ночью запах был — я полтора часа кашляла, хотя окна очень быстро закрыла», — добавила Анастасия.

Её слова подтверждают ещё три жительницы дома на Народной — все они предоставили в редакцию копии медицинских документов о том, что за последний месяц у них обострилась или астма, или аллергический ринит. Они убеждены, что это произошло из-за вони, и добавили, что многие их соседи лечат обострения сами, без консультации врачей.

По словам председателя совета дома по улице Народной, 50/1 Ирины Тереховой, они пытаются бороться с запахом около трёх лет. Он появляется каждое лето, но в этом году стал особо сильным.

«Боремся знаете сколько? Выезжали, где мастику делают асфальтную. У нас запах прям оттуда. Травят нас очень много лет. Обостряется каждое лето. Они делают выброс в четыре часа утра. Пытаемся бороться с этим», — рассказала Ирина Терехова