Новосибирское кафе с гречневым чаем откроет вторую точку со здоровой едой для детей

В новом заведении хотят сделать ещё больший акцент на детское меню
Фото: Кирилл Василюк
Новосибирское кафе с гречневым чаем и лимонадом из бузины откроет вторую точку в торговом центре. Изначально кафе «Гречка» появилось в марте 2019 года на улице Кирова, а вторая точка будет открыта уже по франшизе.
«Мы собираемся открыть второе кафе в торговом центре "Галерея". Это будет четвёртый этаж на месте долгостроя, где был Prime time. Зона перед кинотеатром, ориентировочно 110 квадратных метров. Это первая подписанная франшизная история: открывают наши партнёры, мы полностью курируем стройку, под ключ открываем для них кафе в Новосибирске», — рассказал корреспонденту НГС маркетолог проекта Кирилл Василюк.
Василюк отметил, что упор будет сделан на детское меню: «Чтобы не мучать детей стрит-фудом, которого там очень много. Так как в ТЦ обычно страдает такая история, как правильное питание, и всё больше фритюрных историй, мы будем там единственным кафе с правильным питанием».
Открытие заведения запланировано на вторую половину октября.
Интерес новосибирцев к здоровой еде всячески стимулируется местными рестораторами. Две недели назад в самом центре города прошёл фестиваль продуктов и товаров для «здорового образа жизни», под которым организаторы понимают, в частности, отказ от продуктов животного происхождения.