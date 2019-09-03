Новосибирское кафе с гречневым чаем откроет вторую точку со здоровой едой для детей

Новосибирское кафе с гречневым чаем и лимонадом из бузины откроет вторую точку в торговом центре. Изначально кафе «Гречка» появилось в марте 2019 года на улице Кирова, а вторая точка будет открыта уже по франшизе.



«Мы собираемся открыть второе кафе в торговом центре "Галерея". Это будет четвёртый этаж на месте долгостроя, где был Prime time. Зона перед кинотеатром, ориентировочно 110 квадратных метров. Это первая подписанная франшизная история: открывают наши партнёры, мы полностью курируем стройку, под ключ открываем для них кафе в Новосибирске», — рассказал корреспонденту НГС маркетолог проекта Кирилл Василюк.

