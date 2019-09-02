Грабёж или маски-шоу? Группа захвата напала на прохожего около площади Станиславского

Во дворах около площади Станиславского в Ленинском районе Новосибирска группа людей в масках напала на человека рядом с автомобилем.

Происшествие, случившееся в минувший четверг, 29 августа, попало на видеокамеры ТСЖ на Титова, 27. Записью с редакцией НГС поделился читатель, который предположил, что это было разбойное нападение.

На видео попала чёрная машина, которая останавливается на парковке у дома на Титова, — из неё выходят люди в масках и форме и начинают бить человека, которого не видно за другим автомобилем тёмного цвета. Затем жертва «нападения» вырывается, садится в свою машину и уезжает с места. После этого садятся в автомобиль и уезжают и люди в масках.