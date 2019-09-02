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Криминал

Грабёж или маски-шоу? Группа захвата напала на прохожего около площади Станиславского

Провальная спецоперация или неудавшееся ограбление попало на камеру видеонаблюдения ТСЖ

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Попытка нападения попала на камеры 29 августа

Фото: читатель НГС

Во дворах около площади Станиславского в Ленинском районе Новосибирска группа людей в масках напала на человека рядом с автомобилем.

Происшествие, случившееся в минувший четверг, 29 августа, попало на видеокамеры ТСЖ на Титова, 27. Записью с редакцией НГС поделился читатель, который предположил, что это было разбойное нападение. 

На видео попала чёрная машина, которая останавливается на парковке у дома на Титова, — из неё выходят люди в масках и форме и начинают бить человека, которого не видно за другим автомобилем тёмного цвета. Затем жертва «нападения» вырывается, садится в свою машину и уезжает с места. После этого садятся в автомобиль и уезжают и люди в масках.

Носили ли люди в масках какое-то форменное обмундирование, на записи не видно. 

В областном управлении Росгвардии сообщили, что 29 августа у дома на Титова, 27 «служебных задач не выполняли». В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области комментарий корреспонденту НГС пока не предоставили.

Инцидент у дома на Титова, 27 — это...

    На прошлой неделе камеры наблюдения в Октябрьском районе записали нападение бойца Росгвардии на прохожего. На записи видно, как неподалёку от мужчины, шедшего по улице с бутылкой в руке, тормозит машина государственного предприятия «Охрана» — из нее выходят два бойца в форме Росгвардии. После беседы один из бойцов бьёт мужчину по шее и валит на землю. Росгвардия уже ведёт проверку этого случая. Свою проверку этой видеозаписи начало и областное управление СК

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