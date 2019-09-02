«Мальчик вырвался и убежал»: полиция проверит сообщение о педофиле на ОбьГЭСе

Автор поста — работник местной СТО — рассказал корреспонденту НГС, что поздно вечером в воскресенье, 1 сентября, к нему подошла девушка, которая сообщила, что её сын чуть не стал жертвой педофила на улице Часовой. Из её рассказа собеседник понял, что мужчина затащил школьника в гаражи и попытался над ним надругаться.

«По ходу, у нас педофил завёлся, держите своих детей при себе! Одного мальчика пытались изнасиловать, сейчас менты ходят по ОбьГЭСу и ищут его!» — говорится в опубликованном сообщении.

Пост на эту тему сегодня утром опубликовал паблик «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в соцсети «ВКонтакте».

«Малой вырвался и убежал, а потом он пришёл к матери и рассказал. А потом мать уже заявила в полицию», — пояснил автор поста.



Он добавил, что не знает примет мужчины, который пытался надругаться над ребёнком, но вчера вечером полицейские ходили по микрорайону вместе с мальчиком и его матерью в надежде на то, что ребёнок узнает обидчика. А сегодня полицейские планировали изучить записи с камер видеонаблюдения СТО.



В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС ситуацию прокомментировали коротко: «По данному факту в полицию поступало сообщение. Идёт проверка».



В прошлом году НГС рассказывал историю жительницы Новосибирска Натальи Булгаковой, которая помогла полицейским задержать подозреваемого в надругательстве над пятилетней девочкой. Сибирячка узнала мужчину из ориентировки, вышла из машины и бросилась за ним в погоню с криком: «Хватайте, это педофил!».