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Криминал

«Мальчик вырвался и убежал»: полиция проверит сообщение о педофиле на ОбьГЭСе

Его жертвой чуть было не стал местный школьник — мальчику удалось вырваться и убежать

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В ситуации на ОбьГЭСе разбирается полиция

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новосибирская полиция проверяет сообщение о педофиле, который появился в микрорайоне ОбьГЭС.

Пост на эту тему сегодня утром опубликовал паблик «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в соцсети «ВКонтакте».

«По ходу, у нас педофил завёлся, держите своих детей при себе! Одного мальчика пытались изнасиловать, сейчас менты ходят по ОбьГЭСу и ищут его!» — говорится в опубликованном сообщении.

Автор поста — работник местной СТО — рассказал корреспонденту НГС, что поздно вечером в воскресенье, 1 сентября, к нему подошла девушка, которая сообщила, что её сын чуть не стал жертвой педофила на улице Часовой. Из её рассказа собеседник понял, что мужчина затащил школьника в гаражи и попытался над ним надругаться.

«Малой вырвался и убежал, а потом он пришёл к матери и рассказал. А потом мать уже заявила в полицию», — пояснил автор поста.

Он добавил, что не знает примет мужчины, который пытался надругаться над ребёнком, но вчера вечером полицейские ходили по микрорайону вместе с мальчиком и его матерью в надежде на то, что ребёнок узнает обидчика. А сегодня полицейские планировали изучить записи с камер видеонаблюдения СТО.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС ситуацию прокомментировали коротко: «По данному факту в полицию поступало сообщение. Идёт проверка».

В прошлом году НГС рассказывал историю жительницы Новосибирска Натальи Булгаковой, которая помогла полицейским задержать подозреваемого в надругательстве над пятилетней девочкой. Сибирячка узнала мужчину из ориентировки, вышла из машины и бросилась за ним в погоню с криком: «Хватайте, это педофил!».

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    КОММЕНТАРИИ (18)

    2 сен 2019 в 18:38

    "вчера вечером полицейские ходили по микрорайону вместе с мальчиком и его матерью в надежде на то, что ребёнок узнает обидчика"

    Потрясает масштаб оперативно-розыскных мероприятий...

    2 сен 2019 в 18:39

    А зачем женщина пошла рассказывать про педофила на СТО первому попавшемуся? 🙄

    2 сен 2019 в 18:42

    поздно вечером со слов матери,а почему ее ребенок не спит в 21.00 уже...