Театр «Глобус» поставит памятник за 10 миллионов

Новосибирский театр «Глобус» заказал изготовление и установку памятника, посвящённого движению студенческих отрядов, — его поставят в сквере рядом с театром на Каменской.



«Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 20 октября 2019 года», — говорится в документах госзакупки.

Сквер, в котором установят памятник, носит название Сквера студенческих отрядов. Так его назвали в феврале 2018 года. Такое решение приняла комиссия по присвоению наименований во главе с начальником департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анной Терешковой.

