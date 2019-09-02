Театр «Глобус» поставит памятник за 10 миллионов

Памятник будет стоять в сквере рядом с театром
Фото: Татьяна Фатеева, zakupki.gov.ru
Новосибирский театр «Глобус» заказал изготовление и установку памятника, посвящённого движению студенческих отрядов, — его поставят в сквере рядом с театром на Каменской.
«Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 20 октября 2019 года», — говорится в документах госзакупки.
Сквер, в котором установят памятник, носит название Сквера студенческих отрядов. Так его назвали в феврале 2018 года. Такое решение приняла комиссия по присвоению наименований во главе с начальником департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анной Терешковой.
Имя для сквера у театра «Глобус», у которого не было названия, предложила областная молодёжная организация «Российские студенческие отряды». За такое название на сайте мэрии проголосовали 97% участников опроса.
Сейчас театр заказал изготовление и установку памятника по начальной (минимальной) стоимости 9,8 миллиона рублей. Разработка дизайн-проекта прежде обошлась в 300 тысяч.
«Верхняя часть памятника — металл, металлокаркас с облицовкой декоративной плиткой», — отмечается в документах.
Фундамент будет заложен на глубину не более одного метра, так как там расположена охранная зона метрополитена. В тёмное время памятник будут подсвечивать.
В субботу, 31 августа, новосибирцы облагородили сквер за оперным театром — здесь высадили сирень, иву и акацию, дубы и декоративные спиреи.