2 сентября понедельник
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 5/10
usd 66.49
eur 73.38

Темы

СЕЙЧАС +17°С
Пробки 5/10
usd 66.49
eur 73.38

Все новости

Все новости
Культура

Театр «Глобус» поставит памятник за 10 миллионов

Скульптура странной формы появится в сквере рядом с театром

Поделиться

1 857
11 Обсудить

Памятник будет стоять в сквере рядом с театром

Фото: Татьяна Фатеева, zakupki.gov.ru

Новосибирский театр «Глобус» заказал изготовление и установку памятника, посвящённого движению студенческих отрядов, — его поставят в сквере рядом с театром на Каменской.

«Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 20 октября 2019 года», — говорится в документах госзакупки.

Сквер, в котором установят памятник, носит название Сквера студенческих отрядов. Так его назвали в феврале 2018 года. Такое решение приняла комиссия по присвоению наименований во главе с начальником департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анной Терешковой.

Имя для сквера у театра «Глобус», у которого не было названия, предложила областная молодёжная организация «Российские студенческие отряды». За такое название на сайте мэрии проголосовали 97% участников опроса.

Памятник поставят недалеко от фонтана

Памятник поставят недалеко от фонтана

Сейчас театр заказал изготовление и установку памятника по начальной (минимальной) стоимости 9,8 миллиона рублей. Разработка дизайн-проекта прежде обошлась в 300 тысяч.

«Верхняя часть памятника — металл, металлокаркас с облицовкой декоративной плиткой», — отмечается в документах.

Фундамент будет заложен на глубину не более одного метра, так как там расположена охранная зона метрополитена. В тёмное время памятник будут подсвечивать.

Высота памятника составит около 6,5 метра

Высота памятника составит около 6,5 метра

В субботу, 31 августа, новосибирцы облагородили сквер за оперным театром — здесь высадили сирень, иву и акацию, дубы и декоративные спиреи.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

театр Глобуспамятниксквер

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (11)

    Наледра
    2 сен 2019 в 17:50

    Госпоже Терешковой к её должности, похоже, ещё и печатный станок выдали: миллионы по её ведомству так и летят.

    Илья Сергеевич
    2 сен 2019 в 18:11

    Город объективно нуждается в современных, актуальных арт-объектах, выполненных в духе в времени, но с опорой на традиции авангарда, родиной которого является Новосибирск. Благодаря усилиям команды Анатолия Евгеньевича ЛОКОТЬ город приобретает статус столицы российского Авангарда. Эль Лисицкий, Нешняев, Закревский - эти и другие столпы авангарда, чьи золотые годы творчества пришлись на Новосибирск. Не стоит скупиться на памятник, который увековечит память этих Творцов.

    ...
    2 сен 2019 в 18:15

    Вот мне кажется, что там должен быть памятник высотой метра полтора.
    И выглядеть он должен так:
    мужичок-с-локоток закладывает сквер на фоне долгостроя нс Маркса.
    Главное с лопатой, в новых сапогах и обязательно в робе стройотряда.
    Сразу несколько значимых событий и людей, увековечим.