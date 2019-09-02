Крупнейший торговый центр Новосибирска спрятал вывеску

На вывеске «МЕГИ» на улице Ватутина в Кировском районе Новосибирска появилась белая ткань, которая полностью закрывает логотип ТЦ. Обычно в Новосибирске такое случается, когда предприятие не успело оформить соответствующее разрешение.



Драпировка появилась только на логотипе «МЕГИ», а вывески «ИКЕИ», «Ашана» и «Леруа Мерлен» на главном фасаде здания остались без изменений.



В администрации новосибирской «МЕГИ» сообщили, что драпировка появилась на логотипе ТЦ по техническим причинам.



«Мы меняем там лампочки, поэтому решили закрыть пока всю вывеску. Когда через пару недель работы закончатся, драпировка будет снята», — сообщила корреспонденту директор новосибирской «МЕГИ» Валентина Воронцова.

