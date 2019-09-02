Крупнейший торговый центр Новосибирска спрятал вывеску

В руководстве новосибирской «МЕГИ» объяснили появление драпировки заменой лампочек
Фото: Стас Соколов
На вывеске «МЕГИ» на улице Ватутина в Кировском районе Новосибирска появилась белая ткань, которая полностью закрывает логотип ТЦ. Обычно в Новосибирске такое случается, когда предприятие не успело оформить соответствующее разрешение.
Драпировка появилась только на логотипе «МЕГИ», а вывески «ИКЕИ», «Ашана» и «Леруа Мерлен» на главном фасаде здания остались без изменений.
В администрации новосибирской «МЕГИ» сообщили, что драпировка появилась на логотипе ТЦ по техническим причинам.
«Мы меняем там лампочки, поэтому решили закрыть пока всю вывеску. Когда через пару недель работы закончатся, драпировка будет снята», — сообщила корреспонденту директор новосибирской «МЕГИ» Валентина Воронцова.
В Новосибирске очень часто завешивают вывески заведений и магазинов — почти всегда это связано с требованиями муниципального предприятия «Городской центр наружной рекламы». По существующим правилам, отдельное разрешение нужно получать не только на новую вывеску, но и в случае открытия очередного сетевого заведения и даже при простой замене уже существующей вывески на новую, изготовленную из другого материала. В результате даже на центральных улицах города, где вывесок больше всего, они почти всегда оказываются завешаны — это уродует Новосибирск.
Периодически компании, которые выходят на новосибирский рынок, пытаются сопротивляться местным правилам. Так, федеральная сеть «Читай город» в 2016 году пыталась оспорить требование городских властей оформлять вывески магазинов как рекламу, но проиграла тяжбу в суде.