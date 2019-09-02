Рабочие перерыли улицу Блюхера и заблокировали проезд к многоэтажкам на Горском

Коммунальщики перекопали улицу Блюхера в Ленинском районе Новосибирска — из-за этого местные жители не могут проехать во дворы Горского микрорайона.

О том, что рабочие перекрыли въезд во дворы микрорайона, в редакцию НГС сообщила читательница Галина сегодня, 2 сентября.

«На Блюхера, вдоль дома № 2, микрорайон Горский, укладывают трубы для ледового дворца. Перекрыли въезд во дворы, а также единственный проезд на Стартовую. Скорой помощи не заехать, знаков "тупик" также установили», — сообщила читательница НГС Галина.

Местные жители переживают, что из-за перекрытых въездов к ним не смогут проехать скорая и пожарные

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу Сибирской генерирующей компании с просьбой уточнить, какие работы ведутся вдоль улицы Блюхера и когда проезд к жилым домам будет открыт. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.