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Рабочие перерыли улицу Блюхера и заблокировали проезд к многоэтажкам на Горском

Въезды во дворы перекрыты бетонными блоками

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Рабочие перекрыли проезд во дворы жилых многоэтажек на Горском жилмассиве

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Коммунальщики перекопали улицу Блюхера в Ленинском районе Новосибирска — из-за этого местные жители не могут проехать во дворы Горского микрорайона.

Согласно паспорту объекта, работы должны закончиться 31 октября

Согласно паспорту объекта, работы должны закончиться 31 октября

О том, что рабочие перекрыли въезд во дворы микрорайона, в редакцию НГС сообщила читательница Галина сегодня, 2 сентября.

Вдоль жилых домов по улице Блюхера выкопали глубокую траншею

Вдоль жилых домов по улице Блюхера выкопали глубокую траншею

«На Блюхера, вдоль дома № 2, микрорайон Горский, укладывают трубы для ледового дворца. Перекрыли въезд во дворы, а также единственный проезд на Стартовую. Скорой помощи не заехать, знаков "тупик" также установили», — сообщила читательница НГС Галина.

Местные жители переживают, что из-за перекрытых въездов к ним не смогут проехать скорая и пожарные

Местные жители переживают, что из-за перекрытых въездов к ним не смогут проехать скорая и пожарные

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу Сибирской генерирующей компании с просьбой уточнить, какие работы ведутся вдоль улицы Блюхера и когда проезд к жилым домам будет открыт. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.


На прошлой неделе коммунальщики раскопали улицу Новогоднюю у дома № 7 в Ленинском районе города — из-за раскопок автомобилисты вынуждены объезжать раскопанный участок через дворы.

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    КОММЕНТАРИИ (30)

    Ваня
    2 сен 2019 в 16:17

    Ненужно заезжать на своих корытах во дворы, где живут люди. Не нужно оставлять корыта на ночь во дворе жилых дворов. Тысячу раз это говорили.

    Я_вь
    2 сен 2019 в 16:20

    Там с обратной стороны дома подъезд есть- не проблема. Проблема в том, что весь город в осаде. Не помню что бы столько велось раскопок сразу одновременно. Причем по моим наблюдениям они множатся. а законченных объектов не видать. Скоро в зиму так уходить будем. Москвичи видать не дооценивают что у нас зима приходит неожиданно и не такая мягкая как в Москве!

    2 сен 2019 в 16:25

    Сообщила читательница НГС Галина,а у нее много свободного времени вот и сообщает..