Рабочие перерыли улицу Блюхера и заблокировали проезд к многоэтажкам на Горском

Рабочие перекрыли проезд во дворы жилых многоэтажек на Горском жилмассиве
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Коммунальщики перекопали улицу Блюхера в Ленинском районе Новосибирска — из-за этого местные жители не могут проехать во дворы Горского микрорайона.
О том, что рабочие перекрыли въезд во дворы микрорайона, в редакцию НГС сообщила читательница Галина сегодня, 2 сентября.
«На Блюхера, вдоль дома
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу Сибирской генерирующей компании с просьбой уточнить, какие работы ведутся вдоль улицы Блюхера и когда проезд к жилым домам будет открыт. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.
На прошлой неделе коммунальщики раскопали улицу Новогоднюю у дома