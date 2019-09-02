Во дворе пятиэтажки на Ватутина нашли труп

Днём в понедельник, 2 сентября, во дворе жилого дома в Ленинском районе Новосибирска нашли тело мужчины.

Об этом в редакцию НГС сообщила читательница София. По её словам, тело нашли во дворе дома № 16 на улице Ватутина.

«Приехала полиция, всё огородили. Лежит тело мужчины в крови», — сообщила читательница София.

В Следственном управлении СК России по Новосибирской области информацию о происшествии подтвердили.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", подозреваемый в совершении убийства 32-летнего мужчины задержан. На месте работает следственная группа», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.