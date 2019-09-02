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Криминал

Во дворе пятиэтажки на Ватутина нашли труп

Место происшествия оцепили полицией

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На месте происшествия работает следственная группа областного управления СК

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Днём в понедельник, 2 сентября, во дворе жилого дома в Ленинском районе Новосибирска нашли тело мужчины.

Об этом в редакцию НГС сообщила читательница София. По её словам, тело нашли во дворе дома № 16 на улице Ватутина.

«Приехала полиция, всё огородили. Лежит тело мужчины в крови», — сообщила читательница София.

В Следственном управлении СК России по Новосибирской области информацию о происшествии подтвердили.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", подозреваемый в совершении убийства 32-летнего мужчины задержан. На месте работает следственная группа», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.

Если вы знаете подробности этого преступления или стали очевидцем инцидента на Ватутина, сообщайте подробности в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157 00 00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру. 

Накануне с балкона 25-этажного дома в Центральном районе Новосибирска выпал сибиряк.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

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    2 сен 2019 в 15:59

    Жесть. Народ звереет. С ростом бедности лихие 90-е покажутся раем.

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    2 сен 2019 в 16:00

    Стабилька. Не то шта ы 90ыи

    2 сен 2019 в 16:00

    странно, работаю на Ватутина, 18 -на обед ходили, покурить выходили-никого не видели-ни ограждений ни трупов