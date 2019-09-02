Во дворе пятиэтажки на Ватутина нашли труп

На месте происшествия работает следственная группа областного управления СК
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Днём в понедельник, 2 сентября, во дворе жилого дома в Ленинском районе Новосибирска нашли тело мужчины.
Об этом в редакцию НГС сообщила читательница София. По её словам, тело нашли во дворе дома
«Приехала полиция, всё огородили. Лежит тело мужчины в крови», — сообщила читательница София.
В Следственном управлении СК России по Новосибирской области информацию о происшествии подтвердили.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", подозреваемый в совершении убийства 32-летнего мужчины задержан. На месте работает следственная группа», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.
Если вы знаете подробности этого преступления или стали очевидцем инцидента на Ватутина, сообщайте подробности в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157 00 00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.
Накануне с балкона 25-этажного дома в Центральном районе Новосибирска выпал сибиряк.