СК начал проверку видео с нападением людей в форме Росгвардии на прохожего

«Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ по факту причинения телесных повреждений мужчине в Октябрьском районе города Новосибирска сотрудником Росгвардии», — говорится в сообщении СК.

Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета сегодня днём, 2 сентября.

Инцидент произошёл в пятницу, 30 августа, вечером на улице Панишева в Октябрьском районе Новосибирска и попал на видеокамеры . На видео видно, как неподалёку от мужчины, который идёт по улице с бутылкой в руке, тормозит машина государственного предприятия «Охрана», из которой выходят два бойца в форме Росгвардии.

Между прохожим и бойцами происходит диалог, вскоре после начала которого мужчина начинает активно жестикулировать. В итоге прохожий махает рукой и поворачивается к росгвардейцам спиной, пытаясь уйти, однако один из сотрудников бьёт мужчину в шею и валит на землю.



В пресс-службе Росгвардии корреспонденту НГС сегодня сообщили, что в ведомстве тоже ведут внутреннюю проверку. О её результатах пообещали сообщить позднее.