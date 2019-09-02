Рубрики
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 3/10
usd 66.49
eur 73.38

Темы

СЕЙЧАС +16°С
Пробки 3/10
usd 66.49
eur 73.38

Все новости

Все новости
Происшествия

СК начал проверку видео с нападением людей в форме Росгвардии на прохожего

Видео попало в соцсети — проверку начали не только следователи, но и сама Росгвардия

Поделиться

2 237
53 Обсудить

Бойца Росгвардии подозревают в причинении телесных повреждений пешеходу

Фото: скриншот vk.com/act54

Следственный комитет начал проверку из-за жёсткого задержания сотрудниками Росгвардии прохожего в Октябрьском районе Новосибирска — бойца Росгвардии подозревают в причинении телесных повреждений горожанину.

Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета сегодня днём, 2 сентября. 

«Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ по факту причинения телесных повреждений мужчине в Октябрьском районе города Новосибирска сотрудником Росгвардии», — говорится в сообщении СК.

Инцидент произошёл в пятницу, 30 августа, вечером на улице Панишева в Октябрьском районе Новосибирска и попал на видеокамеры. На видео видно, как неподалёку от мужчины, который идёт по улице с бутылкой в руке, тормозит машина государственного предприятия «Охрана», из которой выходят два бойца в форме Росгвардии.

Видео жёсткого задержания прохожего в Октябрьском районе. Автор: vk.com/act54

Между прохожим и бойцами происходит диалог, вскоре после начала которого мужчина начинает активно жестикулировать. В итоге прохожий махает рукой и поворачивается к росгвардейцам спиной, пытаясь уйти, однако один из сотрудников бьёт мужчину в шею и валит на землю.

В пресс-службе Росгвардии корреспонденту НГС сегодня сообщили, что в ведомстве тоже ведут внутреннюю проверку. О её результатах пообещали сообщить позднее. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

РосгвардиязадержаниеСледственный комитет

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (53)

    2 сен 2019 в 15:16

    Надеюсь в следующий раз прений с полицейскими не будет.
    При не подчинении мордой в асфальт, как в нормальных странах.

    951
    2 сен 2019 в 15:28

    Не прохожего, а алкоголика с початой бутылкой водки.

    Сеня
    2 сен 2019 в 15:20

    гвардейская система начинает вести себя как и вся остальная часть системы, борзеть