Новосибирцы нашли в глухой тайге американский гриб, который меняет цвет

«Он растёт в пойменных таёжных лесах. Это один из таких грибов, которым нужна старая тайга нетронутая. <...> У нас есть ещё относительно нетронутые места, где можно найти такое. До сих пор считается, что этот вид растёт только в Северной Америке <...> Это правда очень редкий гриб», — рассказала корреспонденту НГС миколог-любитель из Новосибирска Татьяна Бульонкова.

Новосибирские микологи-любители нашли в тысячелетней тайге Юганского заповедника в Ханты-Мансийском автономном округе очень редкий гриб — Bolbitius callisteus.

Гриб, по её словам, интересен ещё и тем, что во время своего роста меняет цвет. Сначала он зелёный, потом становится жёлтым, а затем красно-оранжевым.

Также микологи нашли ещё два редких краснокнижных гриба — Pluteus fenzlii и Lentinus pilososquamulosus.