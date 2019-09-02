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Новосибирцы нашли в глухой тайге американский гриб, который меняет цвет

Его нет ни в одном российском справочнике

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Считается, что Bolbitius callisteus растёт только в Северной Америке. Гриб интересен ещё и тем, что во время своего роста меняет цвет от зелёного к красно-оранжевому

Фото: Татьяна Бульонкова

Новосибирские микологи-любители нашли в тысячелетней тайге Юганского заповедника в Ханты-Мансийском автономном округе очень редкий гриб — Bolbitius callisteus.

«Он растёт в пойменных таёжных лесах. Это один из таких грибов, которым нужна старая тайга нетронутая. <...> У нас есть ещё относительно нетронутые места, где можно найти такое. До сих пор считается, что этот вид растёт только в Северной Америке <...> Это правда очень редкий гриб», — рассказала корреспонденту НГС миколог-любитель из Новосибирска Татьяна Бульонкова.

Гриб, по её словам, интересен ещё и тем, что во время своего роста меняет цвет. Сначала он зелёный, потом становится жёлтым, а затем красно-оранжевым. 

Также микологи нашли ещё два редких краснокнижных гриба — Pluteus fenzlii и Lentinus pilososquamulosus.

Pluteus fenzlii любит длинные старые деревья

Pluteus fenzlii любит длинные старые деревья

«Такое количество краснокнижных грибов — показатель того, что это хороший лес, с правильным режимом влажности. Такие виды — флажочки, они говорят о том, что всё в лесу благополучно и такой лес нужно в первую очередь охранять <...> В таких старых лесах самое большое разнообразие видов», — добавила Бульонкова.

Lentinus pilososquamulosus — также редкая находка для миколога

Lentinus pilososquamulosus — также редкая находка для миколога

В конце июля НГС опубликовал карту самых богатых грибных мест Новосибирской области. А новосибирский ресторатор рассказал, как правильно приготовить белые грибы и не испортить вкус. Главное — не переборщить с солью и специями. 

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    2 сен 2019 в 15:02

    Зачем такие длинные названия, поганка она в северной Америке поганка.

    Вовчик1955
    2 сен 2019 в 15:00

    Такие же у меня,ю в огороде растут

    Фото пользователя
    2 сен 2019 в 14:59

    Интересно, он вкусный этот гриб американский? Очень может быть, что эти грибы военные, и захватят наши леса, и подавят все наши родные грибы.