Новосибирцы нашли в глухой тайге американский гриб, который меняет цвет

Считается, что Bolbitius callisteus растёт только в Северной Америке. Гриб интересен ещё и тем, что во время своего роста меняет цвет от зелёного к красно-оранжевому
Фото: Татьяна Бульонкова
Новосибирские микологи-любители нашли в тысячелетней тайге Юганского заповедника в Ханты-Мансийском автономном округе очень редкий гриб — Bolbitius callisteus.
«Он растёт в пойменных таёжных лесах. Это один из таких грибов, которым нужна старая тайга нетронутая. <...> У нас есть ещё относительно нетронутые места, где можно найти такое. До сих пор считается, что этот вид растёт только в Северной Америке <...> Это правда очень редкий гриб», — рассказала корреспонденту НГС миколог-любитель из Новосибирска Татьяна Бульонкова.
Гриб, по её словам, интересен ещё и тем, что во время своего роста меняет цвет. Сначала он зелёный, потом становится жёлтым, а затем красно-оранжевым.
Также микологи нашли ещё два редких краснокнижных гриба — Pluteus fenzlii и Lentinus pilososquamulosus.
«Такое количество краснокнижных грибов — показатель того, что это хороший лес, с правильным режимом влажности. Такие виды — флажочки, они говорят о том, что всё в лесу благополучно и такой лес нужно в первую очередь охранять <...> В таких старых лесах самое большое разнообразие видов», — добавила Бульонкова.
В конце июля НГС опубликовал карту самых богатых грибных мест Новосибирской области. А новосибирский ресторатор рассказал, как правильно приготовить белые грибы и не испортить вкус. Главное — не переборщить с солью и специями.