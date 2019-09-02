Замёрзнем и намокнем: арктический воздух несёт в Новосибирск похолодание и дожди

Согласно прогнозу, ночная температура в Новосибирске в эти три дня ожидается на уровне +7...+9 градусов, в пригороде она может быть ещё ниже: +3...+5. В дневное время синоптики прогнозируют не выше +16...+19 градусов.

После серии холодных фронтов в Новосибирске установилась осенняя погода, и в ближайшие трое суток, с 3 по 5 сентября, в городе также будет прохладно, сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Синоптики рассказали о том, что в первой половине наступившей недели новосибирцев ждут дожди.

«Ветер у нас южный, юго-восточный все три дня, где-то 3–8 [метров в секунду], местами порывы до 13», — рассказала Марина Виноградова.



При этом во вторник, 3 сентября, и в среду, 4 сентября, в городе ожидаются дожди без гроз.

«Мы в холодной воздушной массе, арктический воздух над нами, и [поэтому] такая вот <...> умеренно прохладная погода», — пояснила начальник отдела метеопрогнозов.

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