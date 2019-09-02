Всю ночь гудели: ремонт дороги разбудил жильцов дома на Красном проспекте

«Делают асфальт прямо под окнами. В 23:30 как начали, так где-то до утра и шумели. Мешали спать, причём в выходные дни и в обед ничего не делалось. А как на работу выходить, так они решили ремонтом заняться, но не в 12 часов ночи же», — написала возмущённая жительница.

В доказательство своих слов Анна прислала видео, на котором видно и слышно, как работает строительная техника под окнами её квартиры.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать причины ночного ремонта и уточнить, планируется ли в дальнейшем заниматься дорожными работами вблизи жилых домов в тёмное время суток.

В Новосибирске жители часто жалуются на шум строительной техники и мусоровозов. Так, например, в апреле жители улицы Танковой проснулись из-за шума трактора, который ковшом собирал с дороги грязь. В мэрии позже заявили, что в таком виде уборки нарушений нет, но всё равно запретили дорожникам шуметь после 22:00. А в конце мая жительница одного из домов в центре прислала видео с шумящим в стиле техно мусоровозом.