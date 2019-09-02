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Дороги и транспорт

Всю ночь гудели: ремонт дороги разбудил жильцов дома на Красном проспекте

Жильцы уверяют, что в выходные дорогу никто не ремонтировал, а в ночь на понедельник — начали

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Жительница пожаловалась на шумный ремонт, который решили начать в понедельник

Фото: скриншот видео

Жители дома в центре Новосибирска пожаловались на шумный ночной ремонт дороги под окнами.

Как сообщила корреспонденту НГС читательница Анна, ремонт начали делать под окнами дома № 13 на Красном проспекте. 

«Делают асфальт прямо под окнами. В 23:30 как начали, так где-то до утра и шумели. Мешали спать, причём в выходные дни и в обед ничего не делалось. А как на работу выходить, так они решили ремонтом заняться, но не в 12 часов ночи же», — написала возмущённая жительница. 

Шумный ремонт дороги мешал спать жителям дома в центре. Видео: читательница Анна

В доказательство своих слов Анна прислала видео, на котором видно и слышно, как работает строительная техника под окнами её квартиры.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать причины ночного ремонта и уточнить, планируется ли в дальнейшем заниматься дорожными работами вблизи жилых домов в тёмное время суток.

В Новосибирске жители часто жалуются на шум строительной техники и мусоровозов. Так, например, в апреле жители улицы Танковой проснулись из-за шума трактора, который ковшом собирал с дороги грязь. В мэрии позже заявили, что в таком виде уборки нарушений нет, но всё равно запретили дорожникам шуметь после 22:00. А в конце мая жительница одного из домов в центре прислала видео с шумящим в стиле техно мусоровозом. 

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    КОММЕНТАРИИ (12)

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    2 сен 2019 в 14:02

    Все правильно... Суббота и воскресенье у рабочих выходные как и у многих... С понедельника и начали... Я бы таким жильцам лещеков выписал... Всем не довольны бездельники...

    Диванный эксперт
    2 сен 2019 в 14:00

    В полицию сложно было позвонить? Можно было поступить и как пенсионер в СНТ.

    Иван
    2 сен 2019 в 14:03

    Что мешало мэрии вывести рабочих в выходной днем, чтобы делать ремонт? Не умеют даже такое организовать, что говорить про крупные стройки…