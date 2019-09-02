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Дом, который трещит по швам, расселят в следующем году. Чиновники пообещали выделить деньги

Пока жители аварийного здания снимают квартиры за счёт администрации

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Построенный в 1935 году дом признали аварийным три года назад

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Аварийный дом в городе Обь расселят не раньше следующего года — пока владельцы квартир сняли себе жильё за счет администрации города.

«В настоящее время дом № 110 возможно расселить в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015–2022 годах", — сообщили в ответе на запрос НГС в правительстве Новосибирской области. — Заявка на предоставление средств областного бюджета на расселение дома № 110 от администрации города Оби в рамках программы в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики рассмотрена комиссионно и одобрена».

Деньги на расселение аварийного дома выделят в рамках программы в 2020 году, уточнили в областном правительстве. 

В середине августа жители 4-этажного дома по адресу Военный городок, 110 услышали треск стен и решили покинуть квартиры. Часть уехала к родственникам и знакомым, остальных поселили в школе. Дом был признан аварийным с 2016 года, тем не менее власти провели повторную экспертизу, чтобы понять, насколько опасно в нём находиться. По результатам экспертизы власти приняли решение расселять дом, а жильцам компенсировать временную аренду жилья

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    КОММЕНТАРИИ (18)

    Рюрикович
    2 сен 2019 в 13:10

    Почему мэрия так не делает, чтоб за счёт администрации переселить людей, а с домом разбираться потом?

    Фото пользователя
    2 сен 2019 в 13:08

    Так фактически он уже расселен, раз жильцы снимают другое жильё. Осталось это сделать официально, чтоб жильцы окончательно съехали.

    Фото пользователя
    2 сен 2019 в 13:15

    Обские чиновники то же что и наши, пока не притопнут на них сверху, действовать не начнут.