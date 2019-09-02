Дом, который трещит по швам, расселят в следующем году. Чиновники пообещали выделить деньги

Аварийный дом в городе Обь расселят не раньше следующего года — пока владельцы квартир сняли себе жильё за счет администрации города.

«В настоящее время дом № 110 возможно расселить в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015–2022 годах", — сообщили в ответе на запрос НГС в правительстве Новосибирской области. — Заявка на предоставление средств областного бюджета на расселение дома № 110 от администрации города Оби в рамках программы в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики рассмотрена комиссионно и одобрена».