Дом, который трещит по швам, расселят в следующем году. Чиновники пообещали выделить деньги

Построенный в 1935 году дом признали аварийным три года назад
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Аварийный дом в городе Обь расселят не раньше следующего года — пока владельцы квартир сняли себе жильё за счет администрации города.
«В настоящее время дом
Деньги на расселение аварийного дома выделят в рамках программы в 2020 году, уточнили в областном правительстве.
В середине августа жители 4-этажного дома по адресу Военный городок, 110 услышали треск стен и решили покинуть квартиры. Часть уехала к родственникам и знакомым, остальных поселили в школе. Дом был признан аварийным с 2016 года, тем не менее власти провели повторную экспертизу, чтобы понять, насколько опасно в нём находиться. По результатам экспертизы власти приняли решение расселять дом, а жильцам компенсировать временную аренду жилья.