На пасть смотреть страшно: новосибирец поймал в Оби огромного судака

Огромного судака рыбак Вячеслав отдал друзьям
Фото: fishingsib.ru
Новосибирец Вячеслав Л. поймал в Оби в Томской области огромного судака: вес трофея — почти 7 килограммов. Рыбак рассказал корреспонденту НГС, что рыбачил с лодки на спиннинг.
«Поймали в Томской области, в Оби. Точный вес судака — 6 килограммов 780 граммов. В длину мы его не измеряли. Трофей отдал друзьям <…>, нам не нужна рыба, нам нужен процесс и удовольствие. Мы в это же время упустили в два раза больше, не смогли поднять. Ловили на спиннинг, вдоль коряг с лодки», — рассказал корреспонденту НГС Вячеслав.
Недавно другой новосибирец Дмитрий Гисс выловил в Оби щуку длиной 130 см и весом 13,5 кг — огромную рыбину он заметил в воде случайно.
Если вы поймали гигантскую рыбу, присылайте свои фото и рассказы в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!