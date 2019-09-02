На пасть смотреть страшно: новосибирец поймал в Оби огромного судака

Новосибирец Вячеслав Л. поймал в Оби в Томской области огромного судака: вес трофея — почти 7 килограммов. Рыбак рассказал корреспонденту НГС, что рыбачил с лодки на спиннинг.

«Поймали в Томской области, в Оби. Точный вес судака — 6 килограммов 780 граммов. В длину мы его не измеряли. Трофей отдал друзьям <…>, нам не нужна рыба, нам нужен процесс и удовольствие. Мы в это же время упустили в два раза больше, не смогли поднять. Ловили на спиннинг, вдоль коряг с лодки», — рассказал корреспонденту НГС Вячеслав.