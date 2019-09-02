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Развлечения

На пасть смотреть страшно: новосибирец поймал в Оби огромного судака

Вес рыбы — почти 7 килограммов

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Огромного судака рыбак Вячеслав отдал друзьям

Фото: fishingsib.ru

Новосибирец Вячеслав Л. поймал в Оби в Томской области огромного судака: вес трофея — почти 7 килограммов. Рыбак рассказал корреспонденту НГС, что рыбачил с лодки на спиннинг.

«Поймали в Томской области, в Оби. Точный вес судака — 6 килограммов 780 граммов. В длину мы его не измеряли. Трофей отдал друзьям <…>, нам не нужна рыба, нам нужен процесс и удовольствие. Мы в это же время упустили в два раза больше, не смогли поднять. Ловили на спиннинг, вдоль коряг с лодки», — рассказал корреспонденту НГС Вячеслав.

Недавно другой новосибирец Дмитрий Гисс выловил в Оби щуку длиной 130 см и весом 13,5 кг — огромную рыбину он заметил в воде случайно.

Если вы поймали гигантскую рыбу, присылайте свои фото и рассказы в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон! 

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Диванный эксперт
    2 сен 2019 в 13:40

    3 кг. костей и потрохов. Да даром такая рыба не нужна.

    Фото пользователя
    2 сен 2019 в 13:39

    Поздравляю рыбака! Отличный трофей, ради такой рыбки можно пол лета на реке провести. Поздравляю от всей души.

    Parker
    2 сен 2019 в 13:46

    Что то в последнее время участился вылов рыб мутантов, не к добру это ....