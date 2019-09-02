«Рука болталась на коже»: дочь чудом выжившего водителя ищет видео смертельного ДТП

«Он сейчас в больнице, в реанимации, у него очень тяжёлое состояние, он под искусственной вентиляцией лёгких. Руку, не знаю пока, сохранили или нет, но вроде как сохранили. Когда на место аварии приехала скорая, у него рука на коже одной болталась. Делали пластику ключицы, плечевого сустава», — рассказала НГС дочь пострадавшего водителя Алина Кардаш.

Авария случилась вечером 30 августа в 22:10. Машина слетела с дороги в кювет — водитель и один пассажир попали в больницу, ещё один пассажир погиб.

Родственники водителя «Субару», который сильно пострадал в смертельном ДТП на Пашинском шоссе, ищут очевидцев аварии и записи с видеорегистраторов.

Отца Алины врачи ввели в медикаментозный сон. Второй пострадавший в сознании в больнице, у него, по информации Алины, сломаны рука и нога.

И водитель, и пассажиры «Субару» — коллеги, они вместе ехали с работы со складов.

«Они выехали с работы и буквально, может, километр проехали, случилась авария, мы не понимаем, что случилось — либо их подрезали, либо не справился с управлением. Но в любом случае, в это время кто-то ехал — либо в сторону Пашино, либо из Пашино в город — у кого-то все равно должен быть регистратор, кто-то что-то видел», — надеется Алина Кардаш.

Если вы стали очевидцем этой аварии, а также если у вас есть запись видеорегистратора с ДТП, присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!