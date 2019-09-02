В Толмачёво начали показывать ролики с цитатами Александра Покрышкина

Об этом корреспонденту НГС рассказали в пресс-службе аэропорта Толмачёво, отметив, что всего подготовили 7 видеороликов. Видео будут показывать в социальных сетях и на экране в зале ожидания внутренних авиалиний. Продолжительность каждого — чуть больше 30 секунд; в них приводятся цитаты Покрышкина, факты из его биографии и фотографии лётчика-героя. В пресс-службе также уточнили, что ролики делали в Музее Новосибирска.

Сегодня в аэропорту Толмачёво начали показывать ролики о советском лётчике Александре Покрышкине — его имя было официально присвоено аэропорту 31 мая.

«Главная идея роликов — рассказ об Александре Ивановиче Покрышкине через его воспоминания, факты биографии и фото. Нам хотелось показать не только легендарного летчика, но и особенного человека, который стремился к своей мечте, не боясь трудностей, и у которого была любовь одна и на всю жизнь. Каждый ролик достаточно кратко представляет какую-либо страницу судьбы Александра Покрышкина», — цитирует слова директора Музея Новосибирска Елены Щукиной пресс-служба аэропорта.

Имя аэропорту было решено присвоить после начала проекта «Великие имена России», который стартовал 11 октября. Организаторы предложили присвоить имена выдающихся россиян 47 аэропортам, в том числе и аэропорту Толмачёво. Новосибирцы выбирали из трёх имён: Александр Покрышкин, Евгений Мешалкин и Валерий Чкалов. Приём голосов длился с 12 по 30 ноября. В голосовании за новое имя для новосибирского аэропорта приняли участие 150 тысяч человек.



В начале декабря на канале «Россия-1» были объявлены победители конкурса «Великие имена России». По результатам голосования новосибирский аэропорт получил имя маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. Аэропорт официально сменил имя только 31 мая.

