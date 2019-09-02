Видео: тонны выброшенного новосибирцами стекла переплавили в новые бутылки

Зелёное стекло в Новосибирске не перерабатывается, сейчас оно копится на заводе «Экран»
Фото: vk.com/arctica_city
Жители Новосибирска сдали в переработку 14 тонн стекла, которые отправили на переплавку на завод «Экран».
«Эти 14 тонн накопились с прошлого августа, когда начали устанавливать контейнеры для стекла. Половина из этого стекла коричневая, половина белая, ещё есть немного цветного. Но дело в том, что зелёное стекло у нас не перерабатывается — оно копится на заводе "Экран" для отправки в европейскую часть страны. Синее, насколько я знаю, — из него делаются специальные бутылки для омской водки», — рассказала корреспонденту НГС Ирина Скокова, представитель компании «Арктика Сити».
Из белого стекла делают обычные банки и бутылки, а из коричневого отливают в основном бутылки для пива.
«Над аппаратурой висит огромная печь, в которую засыпают стекло, которое расплавляется при температуре в тысячу градусов, обезвреживается, капает в формовочную машину — там формируются бутылки», — объяснила процесс, снятый на видео, Ирина Скокова.
В начале августа справочник 2ГИС нанёс на карту Новосибирска пункты, где принимают ненужные вещи. А в конце июля на карте появились контейнеры для раздельного сбора мусора.