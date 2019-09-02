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Видео: тонны выброшенного новосибирцами стекла переплавили в новые бутылки

За год новосибирцы сдали в переработку 14 тонн использованного стекла

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Зелёное стекло в Новосибирске не перерабатывается, сейчас оно копится на заводе «Экран»

Фото: vk.com/arctica_city

Жители Новосибирска сдали в переработку 14 тонн стекла, которые отправили на переплавку на завод «Экран».

«Эти 14 тонн накопились с прошлого августа, когда начали устанавливать контейнеры для стекла. Половина из этого стекла коричневая, половина белая, ещё есть немного цветного. Но дело в том, что зелёное стекло у нас не перерабатывается — оно копится на заводе "Экран" для отправки в европейскую часть страны. Синее, насколько я знаю, — из него делаются специальные бутылки для омской водки», — рассказала корреспонденту НГС Ирина Скокова, представитель компании «Арктика Сити».

Из белого стекла делают обычные банки и бутылки, а из коричневого отливают в основном бутылки для пива.

«Над аппаратурой висит огромная печь, в которую засыпают стекло, которое расплавляется при температуре в тысячу градусов, обезвреживается, капает в формовочную машину — там формируются бутылки», — объяснила процесс, снятый на видео, Ирина Скокова.

Из синего стекла делают новые бутылки для омской водки

Из синего стекла делают новые бутылки для омской водки

Из сданного стекла на заводе&nbsp; отливают новые бутылки

Из сданного стекла на заводе  отливают новые бутылки

В начале августа справочник 2ГИС нанёс на карту Новосибирска пункты, где принимают ненужные вещи. А в конце июля на карте появились контейнеры для раздельного сбора мусора.

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    КОММЕНТАРИИ (26)

    я не Негоро
    2 сен 2019 в 11:40

    От цветных кинескопов к пивным бутылкам - развитие...

    Макросс
    2 сен 2019 в 11:41

    норм реклама, с улицы с грязью плавят стекло и льют бутылки, как то это всё по нашему)))

    Фото пользователя
    2 сен 2019 в 12:11

    Производителей нужно обязать лить любые напитки в стандартные бутылки (как было в СССР) и банки. Разработать видов 10 и хватит (заодно и от "путинских литров и поллитров" уйдут не честные производители), дальше пусть этикетками выделяются. Супермаркеты должны принимать стеклотару за деньги. В цивилизованных европейских странах именно так. У нас же страна большая, на ресурсы всем плевать, кол-во свалок растёт космическими темпами.