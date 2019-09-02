В «Европейском береге» построят школу. Родители учеников требовали этого 4 года и устраивали митинги

Мэрия Новосибирска разрешила построить школу в микрорайоне «Европейский берег» — школы поблизости переполнены и набор в них в этом году был закрыт.

Информацию о выданном разрешении опубликовали на сайте мэрии. Согласно тексту документа, школа рассчитана на 825 мест и будет высотой в 5 этажей. Стоимость строительных работ составит 623 миллиона рублей, а всего на его постройку потратят 753 миллиона.



Здание планируется возвести на участке между домами на улице Большевистская, 114 и Большевистская, 126. Сейчас там находится пустырь с двумя хозяйственными корпусами и парковкой на 90 машино-мест. Разрешение будет действительно до 28 апреля 2021 года.