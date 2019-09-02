Темы

СЕЙЧАС +13°С
Пробки 3/10
usd 66.49
eur 73.38

Все новости

Все новости
Образование

В «Европейском береге» построят школу. Родители учеников требовали этого 4 года и устраивали митинги

На новую школу потратят 753 миллиона рублей

Поделиться

186
7 Обсудить

Родители проводили флешмоб, чтобы привлечь внимание к проблемам микрорайона

Фото: читательница НГС

Мэрия Новосибирска разрешила построить школу в микрорайоне «Европейский берег» — школы поблизости переполнены и набор в них в этом году был закрыт. 

Информацию о выданном разрешении опубликовали на сайте мэрии. Согласно тексту документа, школа рассчитана на 825 мест и будет высотой в 5 этажей. Стоимость строительных работ составит 623 миллиона рублей, а всего на его постройку потратят 753 миллиона. 

Здание планируется возвести на участке между домами на улице Большевистская, 114 и Большевистская, 126. Сейчас там находится пустырь с двумя хозяйственными корпусами и парковкой на 90 машино-мест. Разрешение будет действительно до 28 апреля 2021 года.

Жители обращаются к чиновникам. Автор: читательница НГС

Как рассказывала корреспонденту НГС одна из местных жительниц, находящаяся поблизости 76-я школа переполнена — в этом году директор школы распорядился прекратить приём детей в 1, 3, 6 и 7-е классы. 

«Рядом есть 76-я школа, которая уже трещит по швам во всех смыслах — пять первых классов, 1100 учащихся на 550 мест, в начале июля прием в школу уже был закрыт. Людей отправляют учиться на Первомайку, в 214-ю», — говорила она.

Разрешение опубликовали на сайте мэрии после того, как жители микрорайона «Европейский берег» устроили флешмоб. Они провели линейку на пустыре, где чиновники уже 4 года обещали построить школу. После линейки жители записали видеообращение к властям города и региона.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

школастроительство

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (7)

    Фото пользователя
    2 сен 2019 в 10:26

    Мэрия "вовремя" спохватилась, когда начался учебный год… в принципе, чего еще было ждать

    2 сен 2019 в 10:25

    Мэрия таки созрела через столько лет. И то наверное из-за того что выборы скоро, иначе бы еще столько же ждали.

    Фото пользователя
    2 сен 2019 в 10:24

    Так опубликованное разрешение ничего не значит :) Оно и так было. Толку-то с него. У нас вон в схеме метро 60 станций, и что? Тоже все разрешения есть :) Так что...