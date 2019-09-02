В «Европейском береге» построят школу. Родители учеников требовали этого 4 года и устраивали митинги

Родители проводили флешмоб, чтобы привлечь внимание к проблемам микрорайона
Фото: читательница НГС
Мэрия Новосибирска разрешила построить школу в микрорайоне «Европейский берег» — школы поблизости переполнены и набор в них в этом году был закрыт.
Информацию о выданном разрешении опубликовали на сайте мэрии. Согласно тексту документа, школа рассчитана на 825 мест и будет высотой в 5 этажей. Стоимость строительных работ составит 623 миллиона рублей, а всего на его постройку потратят 753 миллиона.
Здание планируется возвести на участке между домами на улице Большевистская, 114 и Большевистская, 126. Сейчас там находится пустырь с двумя хозяйственными корпусами и парковкой на 90 машино-мест. Разрешение будет действительно до 28 апреля 2021 года.
Жители обращаются к чиновникам. Автор: читательница НГС
Как рассказывала корреспонденту НГС одна из местных жительниц, находящаяся поблизости 76-я школа переполнена — в этом году директор школы распорядился прекратить приём детей в 1, 3, 6 и 7-е классы.
«Рядом есть 76-я школа, которая уже трещит по швам во всех смыслах — пять первых классов, 1100 учащихся на 550 мест, в начале июля прием в школу уже был закрыт. Людей отправляют учиться на Первомайку, в 214-ю», — говорила она.
Разрешение опубликовали на сайте мэрии после того, как жители микрорайона «Европейский берег» устроили флешмоб. Они провели линейку на пустыре, где чиновники уже 4 года обещали построить школу. После линейки жители записали видеообращение к властям города и региона.