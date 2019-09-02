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«Сдохни в мучениях!»: блогер по ошибке обвинил сибирячку в убийстве кота. Ей угрожают тысячи людей

Варвару Благиню и ее семью обещают убить и искалечить из-за чужого профиля в соцсетях

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В ролике блогер показал ссылки на страницы Варвары в соцсетях. После этого ей и её родственникам начали поступать угрозы

Фото: Густаво Зырянов / НГС, vk.com / akadem54, Варвара Благиня

31 августа на YouTube-канале блогера kamikadzedead вышло видео, в котором автор призывал к расправе над сибирячкой Варварой Благиней. По версии блогера, девушка с таким именем убила кота Мотю. После этого в адрес невинной девушки и её семьи посыпались многочисленные угрозы.

В своём видео блогер показывает страницу Варвары и призывает подписчиков травить девушку и её родственников и приводит ссылки на страницы Варвары в социальных сетях.

«Тварюша! Я не призываю тебя одуматься. Ты одна из тех, кому посвящают мой мем: 

«Найдите их, найдите их родственников, переверните все вверх дном», — это про вас.

блогер kamikadzedead 

Про тех, кто издевается над животными, убивая их и потом продавая их останки через паблики. Мне противно это все повторять, но я хочу, чтобы это осело в головах моих зрителей. То, чем ты занимаешься со своими друзьями. Когда ты будешь врать в очередной раз, что это не ты, что тебя подставили. Не надо врать! Вы занимаетесь взрослыми преступлениями? Отвечайте как взрослые!» — говорит в видеоролике блогер.

Видео: YouTube-канал kamikadzedead

Сибирячка Варвара Благиня уверена: она стала жертвой совпадений. Аккаунт девушки, которую подозревают в жестоком убийстве кота, подписан теми же именем и фамилией. После публикации видео на канале kamikadzedead ее начали атаковать в интернете.

«Опубликовали ролик на днях. Мне сначала мой друг скинул это видео, сказал, что про меня рассказал известный блогер. На тот момент мне уже пришло несколько сообщений в Instagram. Я подумала, что эта история связана с теми девочками. Меня уже путали с ней. Но потом начали сыпаться сообщения <...> Очень много человек начали писать гневные сообщения, угрозы, что меня найдут. Сначала не обращала внимание, но потом решила написать пост, что, мол, это не я и меня оклеветали, что страница причастной — это фейк с моими данными. Стали меньше писать, но сегодня ещё несколько сообщений было. Подруги говорят, что им тоже писали. Писали папе точно», — рассказала корреспонденту НГС Варвара Благиня.

После публикации ролика девушке начали поступать многочисленные угрозы

После публикации ролика девушке начали поступать многочисленные угрозы

По словам девушки, она пыталась связаться с блогером, но пока никакой реакции от него не последовало. Теперь девушка намерена обратиться в полицию.

«Я как раз сегодня хотела пойти в полицию [написать заявление]», — добавила Варвара Благиня. 

Зоозащитники вступились за девушку. Они попросили блогера извиниться за клевету, но пока никакой реакции от автора ролика не последовало

Зоозащитники вступились за девушку. Они попросили блогера извиниться за клевету, но пока никакой реакции от автора ролика не последовало

Зоозащитники Новосибирска, которые выступают за наказание убийцы кота, вступились за Варвару: в комментариях к видеоролику они пишут, что блогер ошибся, обвинив невиновного человека.

Видеоролик появился на канале блогера 31 августа

Видеоролик появился на канале блогера 31 августа

«Травля кого бы то ни было априори сомнительна с точки зрения общечеловеческой морали и тем более с точки зрения закона. Призывы блогера, насколько мне известно, попадают под действие гражданского, а, возможно, также административного и уголовного кодексов РФ», — рассказал корреспонденту НГС один из участников группы «ОСТАНОВИМ НОВОСИБИРСКИХ ЖИВОДЁРОК» в соцсети «ВКонтакте» Арсений Я. 

По его словам, ошибка возникла из-за того, что подозреваемая в убийстве Моти использовала личные данные Варвары для создания фейковой страницы в социальной сети «ВКонтакте». 

«Непосредственной причиной ошибки, по моему мнению, стало использование подозреваемой данных Варвары (имени и фамилии, но отдельно замечу, не фотографий) для создания фейковой страницы. Первоначально именно из-за этой страницы зоозащитники тоже полагали, что к убийству кота причастна Варвара, однако это было опровергнуто в первые же сутки после случившегося. Что касается того, как они попали к блогеру, надо полагать, ему сообщил кто-то из подписчиков, не до конца разобравшись в ситуации. Вероятно, он узнал о данных "Варвара Благиня" на фейковой странице, самостоятельно нашёл страницу настоящей Варвары, решил, что кота убила она, и отправил ссылки на страницы блогеру. Блогер в свою очередь также не стал разбираться в ситуации, а просто распространил то, что ему сообщили», — рассказал Арсений. 

Девушка намерена писать заявление в полицию

Девушка намерена писать заявление в полицию

Корреспондент НГС попытался связаться с автором видеоролика, чтобы узнать, принесёт ли он извинения Варваре и будет ли публиковать опровержение. На момент публикации ответ блогера в редакцию НГС не поступил.

В начале августа в Академгородке рыжий кот Мотя не вернулся с прогулки к хозяевам, а спустя сутки его нашли расчлененным в мусорном баке у соседнего подъезда. В жестокой расправе над животным подозревают девушку — соседку владельцев кота. Её соседи рассказали о криках и визге животных из квартиры девушки, невыносимом запахе и чёрных пакетах, которые им приходилось выбрасывать за ней из подъезда.

Новосибирские полицейские уже завели уголовное дело по ч. 1 ст. 245 К РФ «Жестокое обращение с животными». Сейчас проводится экспертиза, которая установит, от чего умер кот. 

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    Аркадий Копылов
    2 сен 2019 в 12:26

    Зоозащитники обезумели! Ставят жизнь кота выше жизни человека. Очнитесь!

    Фото пользователя
    2 сен 2019 в 12:27

    Одни бездельники кругом уже не знают на чем хайпануть...

    Фото пользователя
    2 сен 2019 в 12:36

    один недалёкий хомо ляпнул неподумавши, и 100 недалеко ушедших от него по уровню развития хомячков ломанулись "грабить корованы"...
    ремня. ремня им всем.