«Сдохни в мучениях!»: блогер по ошибке обвинил сибирячку в убийстве кота. Ей угрожают тысячи людей

В ролике блогер показал ссылки на страницы Варвары в соцсетях. После этого ей и её родственникам начали поступать угрозы

31 августа на YouTube-канале блогера kamikadzedead вышло видео, в котором автор призывал к расправе над сибирячкой Варварой Благиней. По версии блогера, девушка с таким именем убила кота Мотю. После этого в адрес невинной девушки и её семьи посыпались многочисленные угрозы. В своём видео блогер показывает страницу Варвары и призывает подписчиков травить девушку и её родственников и приводит ссылки на страницы Варвары в социальных сетях. «Тварюша! Я не призываю тебя одуматься. Ты одна из тех, кому посвящают мой мем:



«Найдите их, найдите их родственников, переверните все вверх дном», — это про вас. блогер kamikadzedead

Про тех, кто издевается над животными, убивая их и потом продавая их останки через паблики. Мне противно это все повторять, но я хочу, чтобы это осело в головах моих зрителей. То, чем ты занимаешься со своими друзьями. Когда ты будешь врать в очередной раз, что это не ты, что тебя подставили. Не надо врать! Вы занимаетесь взрослыми преступлениями? Отвечайте как взрослые!» — говорит в видеоролике блогер.

Видео: YouTube-канал kamikadzedead

Сибирячка Варвара Благиня уверена: она стала жертвой совпадений. Аккаунт девушки, которую подозревают в жестоком убийстве кота, подписан теми же именем и фамилией. После публикации видео на канале kamikadzedead ее начали атаковать в интернете. «Опубликовали ролик на днях. Мне сначала мой друг скинул это видео, сказал, что про меня рассказал известный блогер. На тот момент мне уже пришло несколько сообщений в Instagram. Я подумала, что эта история связана с теми девочками. Меня уже путали с ней. Но потом начали сыпаться сообщения <...> Очень много человек начали писать гневные сообщения, угрозы, что меня найдут. Сначала не обращала внимание, но потом решила написать пост, что, мол, это не я и меня оклеветали, что страница причастной — это фейк с моими данными. Стали меньше писать, но сегодня ещё несколько сообщений было. Подруги говорят, что им тоже писали. Писали папе точно», — рассказала корреспонденту НГС Варвара Благиня.



После публикации ролика девушке начали поступать многочисленные угрозы Фото: Варвара Благиня

По словам девушки, она пыталась связаться с блогером, но пока никакой реакции от него не последовало. Теперь девушка намерена обратиться в полицию. «Я как раз сегодня хотела пойти в полицию [написать заявление]», — добавила Варвара Благиня.

Зоозащитники вступились за девушку. Они попросили блогера извиниться за клевету, но пока никакой реакции от автора ролика не последовало Фото: Варвара Благиня

Зоозащитники Новосибирска, которые выступают за наказание убийцы кота, вступились за Варвару: в комментариях к видеоролику они пишут, что блогер ошибся, обвинив невиновного человека.



Видеоролик появился на канале блогера 31 августа Фото: Варвара Благиня

«Травля кого бы то ни было априори сомнительна с точки зрения общечеловеческой морали и тем более с точки зрения закона. Призывы блогера, насколько мне известно, попадают под действие гражданского, а, возможно, также административного и уголовного кодексов РФ», — рассказал корреспонденту НГС один из участников группы «ОСТАНОВИМ НОВОСИБИРСКИХ ЖИВОДЁРОК» в соцсети «ВКонтакте» Арсений Я.



По его словам, ошибка возникла из-за того, что подозреваемая в убийстве Моти использовала личные данные Варвары для создания фейковой страницы в социальной сети «ВКонтакте».



«Непосредственной причиной ошибки, по моему мнению, стало использование подозреваемой данных Варвары (имени и фамилии, но отдельно замечу, не фотографий) для создания фейковой страницы. Первоначально именно из-за этой страницы зоозащитники тоже полагали, что к убийству кота причастна Варвара, однако это было опровергнуто в первые же сутки после случившегося. Что касается того, как они попали к блогеру, надо полагать, ему сообщил кто-то из подписчиков, не до конца разобравшись в ситуации. Вероятно, он узнал о данных "Варвара Благиня" на фейковой странице, самостоятельно нашёл страницу настоящей Варвары, решил, что кота убила она, и отправил ссылки на страницы блогеру. Блогер в свою очередь также не стал разбираться в ситуации, а просто распространил то, что ему сообщили», — рассказал Арсений.

Девушка намерена писать заявление в полицию Фото: Варвара Благиня

Корреспондент НГС попытался связаться с автором видеоролика, чтобы узнать, принесёт ли он извинения Варваре и будет ли публиковать опровержение. На момент публикации ответ блогера в редакцию НГС не поступил.