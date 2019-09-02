День знаний онлайн: наблюдаем, как проходят линейки и волнуются первоклашки

Посмотреть, как проходит День знаний в этой гимназии, собралось очень много новосибирцев, причём не только из числа тех, кто имеет непосредственное отношение к празднику – подходят и просто любопытствующие прохожие. Собравшиеся загородили вход и въезд, встают даже на перила и дорожные ограждения!
В гимназии № 1 в этом году открыли четыре первых класса. Первоклашки вышли поздравлять учителей с огромными гортензиями в руках, передают наши корреспонденты с места событий. На линейку приехала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
Кажется, учителей сегодня просто завалят цветами!
Огромная очередь из детей скопилась возле входа в камерный зал филармонии. Сегодня в 10:00 там будет выступать камерный хор с программой «День знаний».
Наш партнёр «Яндекс.Такси» необычно поздравил всех пользователей — у каждого появилась возможность снова «вернуться в школу», достаточно просто обновить приложение. К началу учебного года в интерфейсах «Яндекс.Такси» появились «подрисовки» в стиле первоклашек. Маячок на карте превращается в человечка, нарисованного шариковой ручкой, по карте передвигаются разрисованные машинки. Увидеть это в приложении «Яндекс.Такси» можно будет только 1 и 2 сентября.
В одном из цветочных магазинов на Красном проспекте собрался небольшой аншлаг из детей и родителей. Для школьников приготовили симпатичные букеты стоимостью от 2000 рублей. По наблюдениям корреспондентов НГС, особенным спросом пользуются орхидеи.
Кстати, в этом году в Новосибирской области выросло количество первоклассников — в первый класс пошли 38 тысяч детей, что на 2 тысячи больше, чем в прошлом.
В школе
Чтобы попасть на линейки, ученикам сегодня пришлось достаточно рано встать — наверное, поэтому у некоторых из них такие грустные лица. Но ничего, прохладная погода взбодрит даже самых заспанных школьников!
В школе
Кстати, ученики нескольких новосибирских школ в этом году решили отказаться от букетов и воздушных шариков на торжественных линейках — потраченные на цветы деньги они передадут проекту помощи сиротам. Одна из школ также решила не запускать в небо воздушные шары, чтоб не загрязнять окружающую среду.