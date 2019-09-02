День знаний онлайн: наблюдаем, как проходят линейки и волнуются первоклашки

Пышные букеты, взволнованные первоклашки с белыми бантами в полголовы и вымахавшие за лето подростки, которые больше соскучились по одноклассникам, чем по урокам — сегодня в школах Новосибирска проходят линейки в честь начала нового учебного года. Следим за Днём знаний в режиме онлайн.



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