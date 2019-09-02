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Онлайн-трансляция

День знаний онлайн: наблюдаем, как проходят линейки и волнуются первоклашки

НГС ведёт онлайн-трансляцию из новосибирских школ — ищите себя на фотографиях!

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Первоклассники из школы № 99 с самого утра начали репетировать стихи к линейке

Пышные букеты, взволнованные первоклашки с белыми бантами в полголовы и вымахавшие за лето подростки, которые больше соскучились по одноклассникам, чем по урокам — сегодня в школах Новосибирска проходят линейки в честь начала нового учебного года. Следим за Днём знаний в режиме онлайн.

Если хотите, чтобы ваши дети тоже попали в репортаж НГС, приуроченный ко Дню знаний, присылайте фотографии и видео из школ с кратким описанием через WhatsApp и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Ольга Хмелевская

Посмотреть, как проходит День знаний в этой гимназии, собралось очень много новосибирцев, причём не только из числа тех, кто имеет непосредственное отношение к празднику – подходят и просто любопытствующие прохожие. Собравшиеся загородили вход и въезд, встают даже на перила и дорожные ограждения! 

Ольга Хмелевская

В гимназии № 1 в этом году открыли четыре первых класса. Первоклашки вышли поздравлять учителей с огромными гортензиями в руках, передают наши корреспонденты с места событий. На линейку приехала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Ольга Хмелевская

Кажется, учителей сегодня просто завалят цветами! 

Ольга Хмелевская

Огромная очередь из детей скопилась возле входа в камерный зал филармонии. Сегодня в 10:00 там будет выступать камерный хор с программой «День знаний».

Наш партнёр «Яндекс.Такси» необычно поздравил всех пользователей — у каждого появилась возможность снова «вернуться в школу», достаточно просто обновить приложение. К началу учебного года в интерфейсах «Яндекс.Такси» появились «подрисовки» в стиле первоклашек. Маячок на карте превращается в человечка, нарисованного шариковой ручкой, по карте передвигаются разрисованные машинки. Увидеть это в приложении «Яндекс.Такси» можно будет только 1 и 2 сентября.

Ольга Хмелевская

В одном из цветочных магазинов на Красном проспекте собрался небольшой аншлаг из детей и родителей. Для школьников приготовили симпатичные букеты стоимостью от 2000 рублей. По наблюдениям корреспондентов НГС, особенным спросом пользуются орхидеи.

Ольга Хмелевская

Кстати, в этом году в Новосибирской области выросло количество первоклассников — в первый класс пошли 38 тысяч детей, что на 2 тысячи больше, чем в прошлом. 

Ольга Хмелевская

В школе № 4 торжественная линейка для первоклассников началась ещё в 8:30. В гости к детям пришли аж два депутата горсовета — Сергей Бондаренко и Ренат Сулейманов, а также создатель символа Новосибирска — Городовичка писатель Владимир Шамов.

Ольга Хмелевская

Чтобы попасть на линейки, ученикам сегодня пришлось достаточно рано встать — наверное, поэтому у некоторых из них такие грустные лица. Но ничего, прохладная погода взбодрит даже самых заспанных школьников!  

Ольга Хмелевская

В школе № 99 на Чаплыгина уже вовсю идёт репетиция линейки, передаёт наш корреспондент Кирилл Шматков. Первоклассники читают стихи про свой новый социальный статус и забавно запинаются — милота!

Ольга Хмелевская

Кстати, ученики нескольких новосибирских школ в этом году решили отказаться от букетов и воздушных шариков на торжественных линейках — потраченные на цветы деньги они передадут проекту помощи сиротам. Одна из школ также решила не запускать в небо воздушные шары, чтоб не загрязнять окружающую среду.

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    КОММЕНТАРИИ (18)

    С. Хол
    2 сен 2019 в 09:39

    А куда учителя девают по тридцать букетов? Впрочем, вспоминая зарплаты педагогов -- не удивлюсь, если в холодильник...

    Фото пользователя
    2 сен 2019 в 09:55

    Зачем публиковать размытые фотографии, сделанные на телефон с заляпанной пальцами камерой?

    ...
    2 сен 2019 в 09:39

    Приходит первоклассник после обеда домой.Весь такой серьезный и задумчивый.
    Родители- Паша, как тебе понравилось в школе?
    Паша- Блин, почему вы не предупредили, что эта тягомотина продлиться 11 лет!?