Да будет свет: Новосибирская область попала в топ-20 регионов с самым доступным электричеством

Как показало исследование, в июле в Новосибирской области стоимость электроэнергии для квартир без электроплит при минимальном объёме потребления достигала 268 рублей за 100 кВт⋅ч — по сравнению со вторым полугодием 2018 года тариф вырос на 4,7%. Таким образом, средней зарплаты жителям региона стало хватать на 11 841 кВт⋅ч. С этим показателем Новосибирская область занимает 11 место из 85 в рейтинге российских регионов по доступности электроэнергии.

Аналитики выяснили, сколько электроэнергии сможет купить среднестатистический житель каждого региона России, если потратит на это всю свою зарплату за месяц. За основу исследования эксперты взяли официальные данные о тарифах на электричество и среднемесячной зарплате для регионов.

Эксперты агентства «РИА Рейтинг» проанализировали доступность электроэнергии для жителей разных регионов России: Новосибирская область оказалась на 11 месте из 85.

Первую строчку рейтинга заняла Иркутская область, в которой самая дешёвая в России электроэнергия: из-за этого иркутяне на среднюю для региона зарплату могут позволить себе купить 34 436 кВт⋅ч.

«По доступности электроэнергии для населения за Иркутской областью также следуют регионы, в которых цена ниже среднероссийского показателя — Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», — отмечают авторы исследования.



Так, в Ямало-Ненецком автономном округе средней зарплаты хватает 29 741 кВт⋅ч, а в Ханты-Мансийском автономном округе — на 21 977 кВт⋅ч. Такие показатели связаны в том числе и с тем, что эти регионы входят в число лидеров по доходам жителей.

«Средняя стоимость электроэнергии по России составляет чуть более четырех рублей за киловатт-час», — выяснили авторы исследования.



Аутсайдерами рейтинга оказались регионы, где стоимость электроэнергии выше среднероссийского показателя. Меньше всего электроэнергии могут себе позволить жители Республики Калмыкия — их зарплаты в среднем хватает только на 4876 кВт⋅ч (85 место в рейтинге). Также в числе отстающих Ивановская область с показателем 5115 кВт⋅ч (83 место) и Республика Адыгея с показателем 5079 кВт⋅ч (84 место).