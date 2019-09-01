В Октябрьском районе кроссовер влетел в огороженную забором яму

Очевидцы утверждают, что вокруг ямы не было подсветки
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» vk.com / act54
Вечером в воскресенье, 1 сентября, в Октябрьском районе Новосибирска кроссовер Toyota RAV4 на скорости влетел в глубокую яму.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, напротив на улице Никитина ведутся дорожные работы: установлен знак, место огорожено забором. Однако подсветки на заборе нет.
«Ни вокруг ямы, ни вдоль дороги света не было. И это не первый раз. <...> До этого 8 августа фура туда же влетела», — сообщила корреспонденту НГС жительница одного из соседних домов Оксана Шабалина.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.
«Авария произошла в 21:18. На Никитина вырыта яма. Автомобиль туда улетел. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
В начале лета грузовик с пивом провалился в яму на улице Кропоткина.