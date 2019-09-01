В Октябрьском районе кроссовер влетел в огороженную забором яму

Вечером в воскресенье, 1 сентября, в Октябрьском районе Новосибирска кроссовер Toyota RAV4 на скорости влетел в глубокую яму.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, напротив на улице Никитина ведутся дорожные работы: установлен знак, место огорожено забором. Однако подсветки на заборе нет.

«Ни вокруг ямы, ни вдоль дороги света не было. И это не первый раз. <...> До этого 8 августа фура туда же влетела», — сообщила корреспонденту НГС жительница одного из соседних домов Оксана Шабалина.