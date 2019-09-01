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В Октябрьском районе кроссовер влетел в огороженную забором яму

Ранее в эту же яму попала фура

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Очевидцы утверждают, что вокруг ямы не было подсветки

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» vk.com / act54

Вечером в воскресенье, 1 сентября, в Октябрьском районе Новосибирска кроссовер Toyota RAV4 на скорости влетел в глубокую яму.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, напротив на улице Никитина ведутся дорожные работы: установлен знак, место огорожено забором. Однако подсветки на заборе нет. 

«Ни вокруг ямы, ни вдоль дороги света не было. И это не первый раз. <...> До этого 8 августа фура туда же влетела», — сообщила корреспонденту НГС жительница одного из соседних домов Оксана Шабалина.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.

«Авария произошла в 21:18. На Никитина вырыта яма. Автомобиль туда улетел. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

В начале лета грузовик с пивом провалился в яму на улице Кропоткина.

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Дорожные работыулица Никитина

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Мужик
    2 сен 2019 в 00:11

    80% водителей едут ночью с такой скоростью, что тормозной путь в три раза длиннее, чем они видят. А потом удивляются, что в яме оказались. Куда летел то? Мало ли, может человек на дороге стоит, а может сбили и уехали, а тут такой летун... Потом посадят за наезд на человека. Думать надо головой, а не топить тапку до упора.

    Berkov
    1 сен 2019 в 23:47

    Они готовят город к зиме... блин, через неделю я пойду и проголосую за кандидата, который предложил брать с копателей деньги в счёт города, пусть тысяч по 10 в день платят - будут копать активнее, а не как сейчас.

    2 сен 2019 в 00:17

    Подумаешь, фура, кроссовер, не автомобиль же мэра. Как нибудь потом закопают...