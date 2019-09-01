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Видео: новосибирец снял с помощью дрона самые знаменитые места города

На съёмку и монтаж видео он потратил три дня — помешала погода

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Сибиряк показал самые знаменитые места Новосибирска

Фото: скриншот видео

Новосибирец Святослав Самойленко снял красивое видео, в котором показал самые знаменитые места Новосибирска — Академгородок, краеведческий музей, здание «Бэтмен», театр «Глобус» и другие.

Видео сибиряк выложил на своём канале. Длится оно почти 4,5 минуты, а на съёмку разных ракурсов, по словам автора, он потратил три дня. 

Все известные места Новосибирска попали на видео. Автор Святослав Самойленко

«Очень долго назревали идеи по поводу его съёмки, но я решил накопить задумки, планы и снять всё сразу. Захватить ключевые районы Новосибирска и характерные им черты. Можно было сделать видео и быстрее, но погодные условия в городе накладывали свои отпечатки на сроки съёмок», — рассказал Святослав Самойленко.

Автор сообщил, что занимается съёмкой с 12 лет и первый квадрокоптер ему купил отец. 

«Полёт за полётом, набивая шишки, я искал наилучшие настройки оптики и ракурсы съёмки. Мы часто занимаемся путешествиями по разным странам мира, на моём YouTube-канале присутствуют видеоролики уже из нескольких стран, городов, каждый из которых ни на кого не похож и по своему красив. В своих видеороликах я как раз и пытаюсь подчеркнуть эту красоту», — объяснил Самойленко.

Новосибирцы часто используют дроны для красивой съёмки. Так, например, в конце июня новосибирцы сняли видеоролик, в котором показали ночной город с высоты птичьего полёта, — в ролике строгим голосом поют песню новосибирского автора. А спустя месяц съёмочная группа научно-популярной передачи Galileo из Германии утопила дрон в популярном у новосибирцев месте — на золоотвале ТЭЦ-5, который назвали «новосибирскими Мальдивами» из-за невероятного бирюзового цвета воды. 

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    саныч
    1 сен 2019 в 19:11

    Дрон стоит на учете , разрешение на запуск получено ..... Все в порядке ....

    Фото пользователя
    1 сен 2019 в 19:11

    .Красивое место все-таки, где мы живём:))Шикарные снимки:)

    Ириска - морской котик
    1 сен 2019 в 19:06

    Ждем следующую новость о штрафе из прокуратуры. Наказание должно быть неотвратимым.